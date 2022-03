Ya sea como cantante o como actriz, Karol Sevilla ha alcanzado una importante fama en México y en diversos países de América Latina. Su trabajo más recordado, probablemente, sea su protagónico en “Soy Luna”, el cual estuvo a punto de perder, pero hay algo más que llama la atención sobre su carrera.

Si bien alcanzó mucho reconocimiento por la serie de Disney grabada en Argentina, la artista de 22 años no ha vuelto a trabajar como actriz en su país de origen, lo cual es algo confuso entre sus fanáticos, quienes extrañan verla en alguna producción local, tal y como antes lo solía hacer, por ejemplo, en “La rosa de Guadalupe”.

Sin embargo, ella misma ha revelado cuál es la razón por la que no ha vuelto a participar de alguna serie o telenovela en el país azteca, dejando un poco más tranquilos a sus seguidores pues ese capítulo no está cerrado y en cualquier momento podría decantarse por algún nuevo proyecto en tierras mexicanas.

Karol Sevilla lleva varios años sin trabajar como actriz en México (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

¿POR QUÉ KAROL SEVILLA NO HA VUELTO A TRABAJAR COMO ACTRIZ EN MÉXICO?

Según unas declaraciones que recoge El Heraldo, Karol Sevilla no ha vuelto a realizar algún papel en su tierra porque no ha encontrado un proyecto que la motive del todo y le den ganas de dar todo de sí en las grabaciones.

Pese a que en varias oportunidades le han ofrecido actuar en algunas producciones, no ha sentido la conexión suficiente para darle el tan esperado “sí”. Esto no quiere jamás vaya a trabajar el México pues es algo que no ha descartado y quizá en un futuro lo vuelva a hacer.

“Si me han ofrecido personajes aquí, pero no he encontrado uno con el que sienta tanta conexión, porque soy mucho de llevarme por papeles en los que sienta que voy a darle mi 100 por ciento, y las propuestas que me llegan aquí no me convence del todo”, comentó la joven actriz.

KAROL SEVILLA SOLO ACEPTA INTERPRETAR A PERSONAJES MEXICANOS

Eso sí, ha dejado claro que aún sigue trabajando de esa forma, aunque por el momento solo ha aceptado participar en proyectos de otros países, en los cuales le ha ido ciertamente bien.

Del mismo modo enfatizó en que esos trabajos realizados fuera de su terruño tienen que ser actuando como mexicana pues lo pensaría dos veces si le piden hacer otro acento.

“Amo mi país y aquí vivo, pero por ahora prefiero trabajar en otros lugares. Claro, siempre representando a una mexicana, porque si tengo que hacer otro acento, ahí sí lo analizaría”, añadió Sevilla.