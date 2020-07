“Kenan & Kel” es una de las series de televisión más populares y exitosas de los años 90. Protagonizada por Kennan Thompson y Kel Mitchell, la sitcom de Nickelodeon marcó a toda una generación que seguía las divertidas aventuras de dos amigos adolescentes que siempre se metían en todo tipo de problemas. Tampoco podemos olvidarnos de la adicción de Kel por la gaseosa de naranja.

La serie duró 4 temporadas y a lo largo de 61 episodios siguió la historia de dos amigos, Kenan y Kel, que se metían en una multitud de problemas y que debían solucionarlos de la forma más ocurrente y absurda. Fue emitida en Nickelodeon desde 1996 hasta 2000, alcanzando un gran número de seguidores en Estados Unidos y batió récords de audiencias en América Latina en su retrasmisión.

Kennan Thompson y Kel Mitchell protagonizaron “Kenan & Kel”, una de las series de Nickelodeon más exitosas en Estados Unidos y Latinoamerica (Foto: Nickelodeon)

Los actores Kennan Thompson y Kel Mitchell alcanzaron la fama mundial al protagonizar esta divertida historia. A tal punto que, tras el éxito de la serie, ambos lograron rodar dos películas: una para los cines y otra para televisión, “Buena Hamburguesa” y “Dos cabezas piensan mejor que una”.

Kenan y Kel ya no son los mismos adolescentes intrépidos de hace décadas, actualmente siguen trabajando dentro del mundo de entretenimiento y otras actividades. Hoy, 24 años después de su estreno, te contamos que hacen los famosos actores tras protagonizar esta popular sitcom que llegó a su fin el 22 de julio de 2000.

Las primeras dos temporadas de Kenan & Kel fueron filmadas en Nickelodeon Studios en Orlando, Florida y las siguientes temporadas fueron filmadas en Nickelodeon On Sunset en Hollywood (Foto: Nickelodeon)

¿QUÉ PASÓ CON LOS PROTAGONISTAS DE “KENAN & KEL” Y CÓMO LUCEN AHORA?

KENAN THOMPSON

El actor Kenan Thompson interpretó al líder del grupo. En la ficción, Kenan tiene personalidad sarcástica y lo hacen enojar fácilmente, sobre todo Kel, quien siempre arruina todos sus planes. Su frase célebre es “¿POR QUÉ?”.

Tras el final de la serie, Kenan Thompson fue parte de otros proyectos como “Saturday Night”, “Felicity”, “Nature Cat”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Pesos pesados” y el programa “Todo eso y más” (All That).

Nació artísticamente en la película Vuelven los mejores (D2: The Mighty Ducks), luego hizo Pesos pesados y pasó al canal infantil Nickelodeon con el programa Todo eso y más (All That) (Foto: Kennan Thompson / Instagram)

También participó en programas como “Laugh Out Loud” y trabajó en la pantalla grande en una gran cantidad de películas como “Vuelven los mejores” (D2: The Mighty Ducks), “Un gran mentiroso”, “El maestro del disfraz”, y “El gran Alberto”, siendo esta una de las más emblemáticas del actor.

Actualmente tiene con 42 años de edad. Kenan está casado desde 2011 con la modelo Christina Evangeline, con quién tiene dos hijas: Georgia Marie, nacida en 2014, y Gianna Michelle nacida en 2018.

Kenan está casado desde 2011 con la modelo Christina Evangeline, con quién tiene dos hijas (Foto: Kennan Thompson / Instagram)

KEL MITCHELL

En la serie interpretó a Kel Kimble. Es el mejor amigo de Kenan, adora la gaseosa de naranja más que a nada. Es torpe e infantil, lo que hace que parezca tonto, pero en realidad tiene una gran inteligencia, como demostró en unos test de inteligencia en la que obtuvo 98 aciertos de 100. Siempre es el causante de los problemas. Es ágil y rápido.

Cuando “Kenan & Kel” llegó a su fin, el actor Kel Mitchell siguió participando en producciones de Nickelodeon, incluso en algunas entrevistas compartió que estuvo actuando, produciendo y dirigiendo películas de bajo presupuesto como Dance Fu.

Participó en el video de All Falls Downs del rapero Kanye West, y participó en otras series como “Game Shakers” y “See Dick Run”. En el cine trabajó en las películas Honeydripper y X’s & O’s. También participó en un musical llamado Caught on Tape y en otra comedia llamada Chicago Pulaski Jones en 2009.

Nació artísticamente en Nickelodeon y es conocido por su actuación como Kel Kimble en la exitosa sitcom Kenan & Kel, y en otra serie de Nickelodeon, Game Shakers, haciendo el papel de Double G (Foto: Kel Mitchell / Instagram)

Además, se ha dedicado al doblaje de series animadas. Al finalizar el año 2000, comenzó a doblar al canino T-bone ("Huesos") en el doblaje original de Clifford, el gran perro rojo. Luego, fue vocero de KFC. Trabajó en las películas Honeydripper y X's & O's y también protagonizó una comedia llamada See Dick Run.

Kel también tiene su lado musical. La primera vez que apareció cantando fue en la película Good Burger, acompañando a Immature (IMx) en el tema “Watch Me Doing My Thing”. En su Myspace oficial había varios videos con parodias al mejor estilo “Weird Al” Yankovic de artistas como Michael Jackson y Usher, entre otros.

Actualmente Kel tiene 41 años de edad y a diferencia de Kenan no ha mostrado mucho acerca de su vida personal.

Kel Mitchell se ha dedicado al doblaje de series animadas (Foto: Kel Mitchell / Instagram)

Kennan Thompson y Kel Mitchell se reencuentran (Foto: Kel Mitchell / Instagram)

MÁS SOBRE SERIES