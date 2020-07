“El stand de los besos 2” (“The Kissing Booth 2”, en su idioma original) está disponible en Netflix recién a partir del viernes 24 de julio de 2020, pero los fans de la película juvenil protagonizada por Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi ya preguntan por una tercera entrega.

La duda surgió debido a que la segunda parte termina con un cliffhanger. Luego de una serie de eventos que provocan que Rachel, Lee y Noah se enojen con Elle, las cosas se solucionan gracias a la intervención de terceros y ambas parejas se reconcilian. Sin embargo, Marco no parece estar dispuesto a renunciar a Elle.

Además, Elle aún debe decidir entre dos universidades: Berkeley junto a su mejor amigo o Harvard, la institución donde estudia su novio. Entonces, ¿”El stand de los besos” tendrá tercera parte?

En "El stand de los besos 3" Elle debe tomar una importante decisión (Foto: Netflix)

¿HABRÁ “EL STAND DE LOS BESOS 3”?

Todavía es pronto para una respuesta oficial de Netflix, pero por lo visto al final de la segunda entrega y la gran aceptación de la audiencia, una nueva película es algo casi seguro. Otro punto a favor son las novelas de Beth Reekles, que fueron la base de la comedia romántica dirigida por Vince Marcello.

Reekles publicó la primera parte cuando tenía 15 años en una página llamada Wattpad, donde tuvo más de 19 millones de lectores, Más tarde escribió “The Kissing Booth 2”, un libro electrónico llamado ‘The Beach House’, y luego, ‘The Kissing Booth: Road Trip’, que tiene lugar durante la secuela. Así que hay material suficiente para más películas.

Para continuar con el proyecto, además de la historia, también es necesario la disponibilidad de los protagonistas. Por su parte, Joey King indicó anteriormente que trabajar con su ex fue un sacrificio, pero que al mismo tiempo fue un gran aprendizaje para ella, así que podría aceptar ser parte de la tercera entrega.

Sin embargo, el que no parece estar entusiasmado con la idea de continuar es Jacob Elordi, ya que casi no ha participado en la promoción de la segunda cinta, incluso los fans comentaron en redes sociales que se veía “miserable”.

En una entrevista con GQ, el actor de “Euphoria” explicó que ya no quería hacer proyectos de ese tipo. “También estoy creciendo ahora, y estoy empezando a parecer más viejo, así que seguir volviendo a la escuela secundaria es una especie de imposición”.

No obstante, eso no significa que “El stand de los besos 3” no pueda continuar sin él. Tal vez la próxima película podría enfocarse en la relación de Elle y Marco.

¿Elle y Marco empezarán una relación en "El stand de los besos 3"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “EL STAND DE LOS BESOS 3”?

“El stand de los besos 3” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero considerando que la segunda película se lanzó dos años después de la primera, es probable que la tercera entrega llegué a la plataforma streaming en el 2022.