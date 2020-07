Aunque Netflix aún no ha renovado “La vieja guardia” (“The Old Guard” en su idioma original) para una segunda parte todo apunta a que la película protagonizada por Charlize Theron tendrá una secuela. Las críticas positivas y el cliffhanger con el que cierra la cinta dirigida por Gina Prince-Bythewood dejan el camino preparado para otra entrega.

Además, considerando que la novela gráfica homónima de Greg Rucka y Leandro Fernández en la que se basa la película de Netflix publicó un segundo volumen en diciembre de 2019 es probable la historia continúe.

Por su parte, Rucka, quien escribió la adaptación del guion de su cómic, parece confiado en una secuela. “Hay tres partes completas de historia que se puede contar y, si Dios quiere que sea un éxito, Netflix regresará y dirá: ‘Hey, hagámoslo de nuevo’,” comentó en una entrevista para Looper.

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”

¿QUÉ PASARÁ EN “LA VIEJA GUARDIA” 2?

Tras la muerte de Merrick, Nile decide quedarse con el equipo mientras que, Booker es desterrado por el equipo durante cien años. Seis meses después, Booker está solo en Francia y recibe la visita de Quynh, el quinto inmortal que fue puesto dentro de una caja y arrojado al mar durante los juicios de brujas.

Esta aparición definitivamente representará un problema para “La vieja guardia”, ya que cuando arrojaban a Quynh al mar, Andy promete encontrarla, pero después de pasar mucho tiempo buscándola, se vio obligada a seguir adelante. La ruptura de esta promesa tal vez provocará que Quynh busque venganza.

Por el momento, no se tienen detalles de la secuela de “The Old Guard”, pero el segundo volumen del material original seguramente incluye varias pistas de lo que estar por venir. Por ejemplo, en el cómic se revela que Quynh cree que han sido inmortales para hacer sufrir a la humanidad, en lugar de salvarla, y quiere que Andy se una a ella en su búsqueda.

Esta es la portada del segundo volumen del cómic de "La vieja guardia" (Foto: Cómics)

TRÁILER DE “LA VIEJA GUARDIA” 2

La secuela de “La vieja guardia” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Charlize Theron es Andy en "La Vieja Guardia" ("The Old Guard"), una guerrera inmortal que siente el peso de sus batallas. Además de tener el rol protagónico, Theron es productora ejecutiva en la película. Foto: Netflix.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA VIEJA GUARDIA” 2

Debido a que solo hubo una baja importante en la primera película de “The Old Guard”, probablemente la mayoría de personajes regrese para la secuela. Entre ellos, Charlize Theron como Andy, KiKi Layne como Nile, Matthias Schoenaerts como Booker, Marwan Kenzari como Joe y Luca Marinelli como Nicky.

Aún no está claro si Copley (Chiwetel Ejiofor) volverá o si tendrá un rol importante, pero la que sí desempeñará un papel clave en la segunda entrega es Quynh (Van Veronica Ngo).

Charlize Theron como Andy / Andrómaca de Escitia

KiKi Layne como Nile Freeman

Matthias Schoenaerts como Booker / Sebastian Le Livre

Marwan Kenzari como Joe / Yusuf Al-Kaysani

Luca Marinelli como Nicky / Nicolo di Genova

Chiwetel Ejiofor como James Copley

Van Veronica Ngo como Quynh

Anamaria Marinca como Dra. Meta Kozak

Joey Ansah como Keane

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “LA VIEJA GUARDIA” 2?

La segunda parte de “La vieja guardia” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero considerando que la secuela podría entrar en una etapa de pre-producción en el 2021, tal vez llegaría a la plataforma streaming en el 2022 o el 2023, dependiendo del progreso de la pandemia del coronavirus (COVID-19).