“The Old Guard” es una película de acción de Netflix que se basa en lo sobrenatural para impulsar su trama. Crea un misterio para el público y, aunque su final arroja luz sobre algunas cosas, también deja muchas preguntas sin responder. Con el giro inesperado que nadie vio venir, la película nos deja en un cliffhanger que podría cambiar todo para una posible segunda parte.

“La Vieja Guardia” se basa en la novela gráfica homónima de Greg Rucka y Leandro Fernández. Charlize Theron interpreta a Andromache de Scythia (“Andy”), la líder y miembro más antiguo del grupo titular. La adaptación de la película sigue a sus intentos de salvar y proteger al Marine Nile Freeman de los Estados Unidos (KiKi Layne), quien muere en acción pero luego vuelve a la vida.

Debido a que “The Old Guard” tiene la capacidad de conectarse con sus compañeros a través de los sueños, pueden identificar a Nile y educarla sobre su misión. El gran giro, sin embargo, es que los miembros de este curioso grupo no son técnicamente inmortales, por lo que cuidan cada una de sus acciones para no exponerse demasiado.

La película de Netflix que co-protagoniza Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari y Luca Marinelli ha estado en la mira desde su estreno el pasado 10 de julio. Ahora, muchos fans se preguntan si habrá una segunda parte de esta película por el confuso final que dejó algunos temas sin resolver. ¿”The Old Guard” tendrá una secuela? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿”THE OLD GUARD” TENDRÁ UNA SEGUNDA PARTE EN NETFLIX?

"The Old Guard" podría tener una secuela, ¿cuándo será estrenada la segunda parte y de qué tratará? (Foto: Netflix)

La última parte de “The Old Guard” presenta a Andy y la compañía compitiendo contra un CEO farmacéutico llamado Derrick (Harry Melling). Mientras tanto, el ex agente de la CIA Copley (Chiwetel Ejiofor) trata de aliviar la tormenta, ya que sabe lo valioso que puede ser “The Old Guard” para la sociedad moderna.

Además, en el fondo de la historia, se presenta a una antigua guerrera llamado Quynh (Veronica Ngo), que literalmente ha estado atrapada en un ataúd submarino durante 500 años, y desempeña un papel importante en la revelación del final. Si “The Old Guard 2″ aparece en Netflix, es probable que continúe con con ella y la historia que dejó inconclusa. Pero, ¿es posible?

En general, “The Old Guard” ha recibido críticas en su mayoría positivas hasta ahora, y parece ser un éxito de invierno adecuado para Netflix. El atractivo estrella de Charlize Theron solo hará que la película sea popular, mientras que el toque personal de dirección de Prince-Bythewood garantiza una experiencia visual de calidad.

Es posible que la compañía no apruebe inmediatamente “The Old Guard 2″ en las próximas semanas o meses, pero una secuela parece inevitable. Después de todo, el segundo volumen del material fuente, “Force Multiplied”, se estrenó en diciembre de 2019 y Rucka, quien escribió la adaptación del guión de su cómic, parece confiado en una segunda película.

Incluso admitió que “hay tres partes completas historia que se puede contar y, si Dios quiere que sea un éxito, Netflix regresará y dirá: ‘Hey, hagámoslo de nuevo',” comentó en una entrevista para Looper. Considerando todo esto, la segunda parte podría entrar en una etapa de pre-producción en el 2021, por lo que su estreno se alargaría hasta el 2022 o el 2023, dependiendo del progreso de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En temas de historia, “La Vieja Guardia” termina con Merrick siendo derrotado y Andy convirtiéndose en mortal. Después de ser creada por Booker, Andromache de Scythia está menos que satisfecha y expulsa a su amiga del equipo durante un siglo completo. Copley ingresa, quien es reclutada para ayudar a “The Old Guard” a operar en silencio en la Era Digital.

A lo largo de los años, los miembros del equipo han sido vistos en fotos de eventos notables, por lo que deberán encontrar nuevas formas de mantenerse fuera del radar. Seis meses después de que Booker y sus colegas se separaron, Quynh, el primer inmortal que encontró Andy, reaparece en un apartamento de París después de estar atrapado bajo el agua, en un ataúd, durante 500 años.

Ngo será clave para la historia de “The Old Guard 2″. La actriz vietnamita ha sido una estrella de acción popular durante años en su país natal, y recientemente interpretó a Hanoi Hannah en “Da 5 Bloods” de Spike Lee. Entonces, se espera que Andy y Quynh tengan una relación complicada al reunirse en “The Old Guard 2″, ya que hay mucho que resolver sobre el pasado.

Basado en los momentos finales de “The Old Guard”, parece que Quynh podría ser la villana principal de la secuela, aunque solo sea por su comportamiento amenazante. Por otra parte, ¿cómo se supone que debe actuar después de pasar medio milenio con sus pensamientos en el fondo del mar? También podría ser que haya un nuevo enemigo en la secuela, pero todo eso lo confirmará Netflix en los próximos meses.

