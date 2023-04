El actor Kepa Amuchastegui, recordado por interpretar a Roberto Mendoza en la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, se ha convertido en noticia luego de que pidió ayuda a través de sus redes sociales para conseguir trabajo. A partir de ello surgieron varias dudas sobre su situación económica y laboral.

Pese a que tiene una larga trayectoria en teatro y televisión en Colombia, Kepa Amuchastegui se vio obligado a solicitar ayuda por falta de recursos y oportunidades en su campo laboral. A sus 82 años, el intérprete colombiano no tiene estabilidad y pasa por una situación complicada.

Kepa Amuchastegui, conocido por su papel del antiguo dueño de Ecomoda y padre de don Armando en “Yo soy Betty, la fea”, habló sobre su situación económica y despejó algunas dudas a sus seguidores y medios de comunicación. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Kepa Amuchastegui, quien interpretó a ‘Roberto Mendoza’ en la recordada telenovela, pasa por una difícil situación laboral (Foto: RCN)

LA VERDAD SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE KEPA AMUCHASTEGUI DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

En conversación con el programa de entretenimiento “Lo sé todo”, Kepa Amuchastegui dijo que solicitó ayuda para conseguir trabajo debido a que atraviesa una complicada situación económica y laboral.

El intérprete de 82 años aclaró que todavía hace pruebas y aplica para algunos personajes, pero debe hacerlo para papeles de tercera edad y eso complica la búsqueda. Según él, en este aspecto no hay muchas oportunidades.

A esto se suma el hecho de que perdió su cuenta en YouTube, por medio de la cual buscaba ganar un dinero extra, gracias a unos videos que colgó sobre el escritor Gabriel García Márquez. Desafortunadamente le sancionaron el canal por derechos de autor.

Si bien intentó recuperar los seguidores perdidos y tener éxito en la plataforma, los resultados han sido negativos. Pese a su esfuerzo, no logra despuntar en dicha plataforma.

“Llevo seis horas diarias, durante estos últimos tres años, publicando esos videos y la verdad el resultado es mínimo; es decir, no me he logrado convertir en el ‘youtuber’ de los famosos”, señaló.

Kepa Amuchastegui aclaró que ninguno de los medios en los que ha trabajado le han dado la espalda, como asumieron algunas personas, pero que su carrera como actor tampoco le ha dejado millonarias ganancias.

Cabe señalar que, en el año 2019, a través de sus redes sociales, el actor colombiano también estaba buscando trabajo como traductor, pues tiene conocimientos en francés e inglés.

EL PEDIDO DE AYUDA DE KEPA AMUCHASTEGUI DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

A comienzos de abril de 2023, Kepa Amuchastegui publicó un video a través de redes sociales en el que solicitó ayuda para encontrar trabajo pues no tiene ofertas laborales y tiene escasos recursos económicos.

“Necesito trabajo. Por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión), también soy buen traductor al español, tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe de algo, por favor”, se le oye decir en el video.