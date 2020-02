Kim Kardashian sigue robándose el corazón de todos sus seguidores de Instagram con nuevas fotografías. La socialité decidió compartir en sus redes una fotografía en prenda íntima.

La imagen corresponde a una nueva campaña de publicidad de una de sus empresas. La publicación cuenta más de un millón de likes.

“Luces sensacional”, “Gran foto”, “La más hermosa del mundo”, “¡Wow!”, fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Cabe indicar que Kim Kardashian cuenta con más de 160 millones de seguidores en Instagram que siempre están pendientes de todas sus actividades.

Kim Kardashian figura en el top 10 de las celebridades en Instagram que más cobrar por publicación. La empresaria de 39 años cobra 910,000 dólares por post, según la consultora británica de social media HopperHQ.

Como se recuerda, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” se hizo conocida en el mundo del espectáculo norteamericano por ser la asistente de la multimillonaria Paris Hilton.

