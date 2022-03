El nombre de Kim Kardashian está relacionado a la vida lujosa, a la fama y a varios aspectos que a muchos les gustaría tener, pero no todo lo que brilla es oro. La socialité estadounidense también ha estado relacionada con varios escándalos, polémicas y además se le recuerda por sus amoríos fallidos.

MÁS INFORMACIÓN: Kanye West y Kim Kardashian se enfrentan por un tema sobre la crianza de sus hijos

Recientemente la modelo se ha convertido en soltera civilmente luego de que se aprobara su divorcio del rapero Kanye West, quien no fue el único hombre que se ha casado con ella en sus 41 años de edad, así que en esta oportunidad recordaremos todos los matrimonios que ha tenido y parte de aquellas historias de amor que prometían ser para siempre.

LOS MATRIMONIOS FALLIDOS DE KIM KARDASHIAN

Damon Thomas

En el 2000 y con solo 19 años de edad, Kim Kardashian se casó por primera vez con el productor musical Damon Thomas, pero su relación no duró mucho y en 2004 terminaron divorciándose.

Según los papeles de divorcio que se revelaron por aquel entonces, Kim dijo que él se volvió controlador, así que esa había sido la principal razón por la que no quiso continuar su matrimonio.

Por si ello fuera poco, en el recordado reality “Keeping Up With The Kardashians”, la joven reveló que su primer matrimonio había sido influenciado por los efectos del éxtasis.

El primer matrimonio de Kim Kardashian fue en el 2000 con Damon Thomas.

Kris Humphries

En agosto de 2011, su relación con el jugador de baloncesto la llevó nuevamente al altar, en lo que fue, probablemente, una de sus uniones más polémica pues tres meses después solicitó el divorcio.

El matrimonio, que incluso fue transmitido por televisión terminó mal y le causó mucho daño a Kris Humphries, según lo que él mismo contó en un ensayo que escribió para una página web.

Años después, la propia Kim reconoció que el deportista se merecía unas disculpas públicas porque terminó con él de la peor manera posible.

Kim Kardashian y Kris Humphries estuvieron casados por 72 días hasta que ella pidió el divorcio (Foto: AFP)

Kanye West

Es la historia de amor más larga de la modelo. Ambos se conocieron en 2002, formando una gran amistad entre ambos, la cual se transformó en una relación sentimental que incluyó un nuevo matrimonio en 2014.

Para la pedida de mano, un año antes, el rapero alquilo el AT&T Stadium, donde concentró a toda la familia y amigos cercanos de la pareja para posteriormente darle el anillo.

Como fruto de su relación, tuvieron cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm. Sin embargo, el amor terminó en 2021 y un año después de aprobaría el divorcio.