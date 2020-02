Hay momentos en que un ‘antojito’ puede hacer que cualquiera rompa la dieta, incluso la famosa Kim Kardashian . Y es que una reciente publicación en su cuenta de Instagram demuestra que no todo es verduras o alimentos saludables, sino que junto a su esposo Kanye West puede hacer cola en un conocido restaurante con tal de darse un gusto.

Pollo crujiente con papas fritas y cremas es el delirio de miles y la famosa empresaria estadounidense no pudo contener las ganas de disfrutarlo y llegó hasta el local de comida rápida KFC en París para disfrutarlo.

La grabación compartida en su cuenta oficial de Instagram muestra a Kim Kardashian, nacida en Los Ángeles, California, sorprendiendo a todos los asistentes del restaurante ubicado en plena capital de Francia.

Junto al rapero Kanye West se luce frente a una gran pantalla táctil donde están viendo todas las opciones de la carta y, al parecer, le cuesta mucho decidirse por uno. Es su esposo quien le explica cuál pueden degustar y se dirigen hacia la caja para hacer su cola y llevarse su pedido.

Los franceses y turistas quedaron impactados ante la presencia de la la estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” quien llegó luciendo un impresionante vestido del diseñador Jean Paul Gauthier.

La celebridad también usó su cuenta personal para bromear escribiendo “JPG & KFC”, pues antes de llegar al lujoso atelier del diseñador pasaron por comida rápida. En otra fotografía subida a Instagram se ve al padre de sus hijos con un balde de pollo frito y comer las piezas con la mano; sin duda, sí que lo disfrutó.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para sus 160 millones de seguidores y los comentarios no tardaron en llegar: “Imagínate que estás comiendo en el KFC y entran Kim y Kanye”, “Él comiéndose todo el pollo mientras ella toma las fotos”, “Ayúdame, yo tampoco sé qué elegir”, “El chico frente a la caja registradora se quedó helado”, “cuando Kanye te acompaña a comer chatarra”, entre otros.

Esta publicación de Kim Kardashian sí que ha sorprendido a todos, pues hace un tiempo comentó que la alimentación de su pareja e hijos estaba basada en muchos vegetales, a excepción de North quien solo come pescado.

