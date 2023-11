La película más esperada por todos: “Kingdom of the Planet of the Apes” llegará en 2024 a las salas de cine para mostrarnos cómo se transformó el universo de los simios. Si pensábamos que en esta cuarta cinta de la triología, que reinició “El planeta de los simios, veríamos el legado que dejó tras su muerte Caesar’s, estamos equivocados; ya que nos mostrará una historia diferente, en la que un líder simio esclaviza a otros clanes. Ante la expectativa que ha generado su estreno, te contamos quiénes forman parte del reparto.

Antes te precisamos que el nuevo filme se desarrolla a partir de un guion de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison; y la trama se ubicará varios años después de “War for the Planet of the Apes” (2017).

Esta fue la primera imagen de lo que será “Kingdom of the Planet of the Apes” (Foto: 20th Century Studios)

ACTORES Y PERSONAJES DE “KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES”

A continuación, los actores que forman parte de la película “Kingdom of the Planet of the Apes”. Ellos son:

OWEN TEAGUE AS CORNELIUS

Owen Teague llega a la proyección especial en Nueva York de "You Hurt My Feelings" en el DGA Theatre de la ciudad de Nueva York el 22 de mayo de 2023 (Foto: Leonardo Muñoz / AFP)

Owen Teague da vida a Cornelius, el hijo de Caesar’s, en “Kingdom of the Planet of the Apes”. En la trama, él emprende un viaje buscando la libertad de los otros simios esclavizados por uno de ellos, su único fin es seguir el legado que le dejó de su padre.

Él es un actor estadounidense conocido principalmente por su participación en la serie “Bloodline” y en la película “It” (2017). Nació en Tampa, Florida, el 8 de diciembre de 1998.

FREYA ALLAN

Freya Allan asiste a la sesión fotográfica de la temporada 1 de "The Witcher" de Netflix celebrada en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, el 3 de diciembre de 2019 (Foto: Michael Tran / AFP)

Freya Allan interpreta a la humana con la que Cornelius viaja para liberar a sus compañeros simios. Llegan a tener una conexión que no es del todo amical durante la trama.

Ella es una actriz británica muy conocida por su papel de Ciri en “The Witcher”. Nació en Oxfordshire, Reino Unido, el 6 de septiembre de 2001.

KEVIN DURAND

Kevin Durand en la alfombra roja de la serie original de Disney+ "The Santa Clauses" en Walt Disney Studios Lot en Burbank, California, el 6 de noviembre de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

Kevin Durand encarna a otro líder simio que oprime a sus compañeros con el fin de buscar la tecnología humana perdida en “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Él es un actor canadiense que formó parte de “X-Men Origins: Wolverine”, “Robin Hood”, “Dark Angel” y “Lost”. Nació en Ontario el 14 de enero de 1974.

PETER MACON

Peter Macon posa en la fila de fotografías de "The Orville: New Horizons" durante la Comic-Con International en San Diego, California, el 23 de julio de 2022 (Foto: Chris Delmas / AFP)

Peter Macon también forma parte de “Kingdom of the Planet of the Apes”. El actor estadounidense estuvo en “The Orville”, “Shameless”, Dexter”, entre otros títulos. Nació el 18 de mayo de 1982.

EKA DARVILLE

Eka Darville asiste a la proyección especial de la tercera temporada de "Jessica Jones" de Marvel, el 28 de mayo de 2019 en Los Ángeles (Foto: Valerie Macon / AFP)

Eka Darville es un actor australiano que conocido por haber interpretado a Scott Truman, el Power Ranger Rojo en la serie “Power Rangers RPM”. También estuvo en “The Vampire Diaries”. Nació en Cairns, Queensland, el 11 de abril de 1989.

TRAVIS JEFFERY

Este histrión también fue convocado para "Kingdom of the Planet of the Apes" (Foto: Travis Jeffery / Instagram)

Travis Jeffery es un actor australiano que integró el elenco de “Gallopi” y “Bloody Hell”. Nació 12 de abril de 1989 en Valle de Yarra, Melbourne.

NEIL SANDILANDS

Este talentoso actor fue convocado para formar parte de la película "Kingdom of the Planet of the Apes" (Foto: Neil Sandilands / Instagram)

Neil Sandilands es un actor y cineasta sudafricano que formó parte de “Sweet Tooth”, “News of the World”, “The Flash”, “Hap and Leonard”, entre otras producciones. Nació el 1 de mayo de 1975.

SARA WISEMAN

La actriz forma parte del elenco de la película "Kingdom of the Planet of the Apes" (Foto: Sara Wiseman / Instagram)

Sara Wiseman integró el elenco de “A Place To Call Home”, “Under The Vines”, “Mercy Peak” y “Rake”. Nació en Auckland, Nueva Zelanda, el 27 de mayo de 1972.

RAS-SAMUEL WELDA’ABZGI

Ras-Samuel Welda'abzgi integra el elenco de “Kingdom of the Planet of the Apes” (Foto: @carmenzammit / Instagram)

Ras-Samuel Welda’abzgi es un actor y escritor etíope que apareció en “The Clearing”, “Blvck Gold” y “Found In A Dream”; también apareció en un episodio de “Neighbors”. Nació el 20 de febrero de 1997.

DICHEN LACHMAN

Dichen Lachman llega a la 74ª edición de los premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, el 12 de septiembre de 2022 (Foto: Robyn Beck / AFP)

Dichen Lachman es una actriz australiana de origen nepalí que integró el elenco de “Neighbors”, “Jurassic World: Dominion”, “Raya and the Last Dragon” y “The 100″. Nació el 22 de febrero de 1982.

WILLIAM H. MACY

El actor William H. Macy llega al evento de alfombra roja de FYC de la serie Showtime "Shameless" en el teatro Linwood Dunn de Hollywood el 6 de marzo de 2019 (Foto: Chris Delmas / AFP)

William H. Macy es un reconocido actor que formó parte de “Fargo”, “Magnolia”, “Parque Jurásico III”, “Focus” y muchas producciones más. El ganador de dos premios Emmy nació en Miami el 13 de marzo de 1950.

LYDIA PECKHAM

La actriz también forma parte de "Kingdom of the Planet of the Apes" (Foto: Lydia Peckham / Instagram)

Lydia Peckham estuvo en el elenco de “Mr. Corman”, “Shortland Street”, “Cowboy Beebop”, “The wonder”, “True love” y otros títulos más.