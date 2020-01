Kobe Bryant falleció a los 41 años en un accidente de helicóptero la mañana del domingo 26 de enero y esto ha enlutado a todos los fanáticos del Black Mamba que hasta el momento no pueden asimilar esta terrible noticia. El jugador estrella de los Lakers viajaba junto a su hija de 13 años y otros amigos cuando el aparato en el que se trasladaban se estrelló contra una ladera y estalló en llamas en Los Ángeles, Estados Unidos.

En esa fatídica mañana, el deportista junto a su hija y ocho personas más viajaban rumbo a una práctica de baloncesto en Mamba Academy, ubicada cerca de Thousand Oaks. La ruta de vuelo indica que la aeronave despegó 17:05 GMT y tras 40 minutos perdió conexión, justo en la zona del accidente.

Kobe Bryant edificó una impactante carrera en la liga de básquetbol más competitiva del mundo, al punto de haber sido comparado con Michael Jordan. El Black Mamba se convirtió en una leyenda de Los Ángeles Lakers, donde ganó cinco anillos de la NBA, además de obtener dos medallas de oro en Juegos Olímpicos con la camiseta del seleccionado estadounidense.

No cabe duda que la historia de la Mamba Negra siempre será recordado, pero muchos de sus seguidores se han preguntado cuál ha sido el origen de este sobrenombre del exjugador de los Lakers.

Koby Bryant y su cambio físico a lo largo de su carrera. (Fotos: NBA)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL APOYO DE KOBE BRYANT?

El origen de su apoyo se remonta al 2003, cuando Kobe Bryant fue acusado de agresión sexual a una joven de 19 años en un hotel en Colorado. El juicio siguió muchas etapas, pero en un momento, ambas partes legaron a un acuerdo en privado, pero el daño a su imagen fue inevitable, así que perdió a muchos patrocinadores y hasta su esposa le pidió el divorcio, aunque posteriormente nunca sucedió.

Esta situación hizo reflexionar al jugador de basketball que lo llevó a separar su vida personal de la profesional, así que decidió crear un alter ego para manejar mejor las situaciones.

“El nombre Kobe Bryant traía consigo muchas emociones negativas. Me dije: ‘si creo esta otra personalidad, cuando esté jugando me dicen así, se separa todo lo personal’. Así que no estás viendo a Bruce Banner, estás viendo a Hulk”, dijo Kobe en 2014 a la revista Newyorker

“Escuchaba todo lo que la gente decía, todo. El basketball era mi refugio y ahora estaba siendo bombardeado por todo lo que dice la gente. Tenía que separarme de eso. Sentía que había tantas cosas pasando al mismo tiempo. Tenía que organizar las cosas, así que creé a ‘Black Mamba’”, explicó en ese mismo momento.

La inspiración para este apodo le llegó a Bryant en la película de Quentin Tarantino, Kill Bill, en la que un asesino usa una mamba negra para matar a otro personaje. Kobe comenzó a investigar más de esa serpiente y encontró similitudes y adoptó esa forma de ser en la cancha. “La mamba puede atacar con 99% de precisión a máxima velocidad, en sucesiones rápidas. Esa es la clase de precisión que quiero tener en la cancha”, dijo en su momento Kobe para ESPN. “Cuando estoy en la cancha, me convierto en eso. Soy esa serpiente asesina, de sangre fría”.

En su documental Muse, Bryant agregó. “La ferocidad no tenía nada que ver con mis rivales, sino que era más una batalla que tenía conmigo mismo y que los rivales estaban en medio para ser demolidos en el proceso”.

Último partido de Kobe Bryant con la camiseta de los Lakers con el fondo musicial "See you again"

