¿Kourtney Kardashian se queda en KUWTK y estas fotos lo confirman?

Hace unos meses se generó un escándalo entre las integrantes de la familia más popular del espectáculo. ¿La razón? Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas, hizo público su deseo de renunciar al reality que tienen desde hace más de 10 años: Keeping Up With The Kardashians, generando molestias en sus dos hermanas menores: Khloé y, sobre todo, Kim.

Las tensiones entre las hermanas Kardashian ya venían desde hace un tiempo, por lo que su madre Kris Jenner organizó un viaje de ‘reconciliación’ que terminó poniendo las cosas aún peor. Durante una cena, Kim y Khloé empezaron a intercambiar palabras con Kourtney, quien hizo público su fastidio y su deseo de salirse del programa. La esposa de Kanye West arremetió contra ella y hasta le advirtió que antes de renunciar, podría ser despedida por las malas actitudes que tiene en las grabaciones.

Las molestias de Kourtney empezaron desde la separación que tuvo con el padre de sus hijos. Esos meses de ruptura marcaron un quiebre en la mayor de las Kardashians al ser expuesta tan vulnerable ante cámaras. "Toda esa gente estuvo involucrada en mi relación y fue horrible para nosotros. Por supuesto estoy agradecida por todos estos años de rodaje, pero ya he pasado demasiado tiempo frente a la cámara, y ahora estoy en un momento diferente. Fue una gran presión cada día de mi vida y ya lo superé. Los momentos privados son muy especiales. Y sólo necesito más de eso”, fue lo que dijo en una entrevista.

A dos meses de la emisión de los capítulos en los que se vio la riña de las hermanas por la permanencia de Kourtney en el reality, la socialité de 40 años subió unas fotografías a su cuenta oficial de Instagram que responderían las dudas, o generarían más, de sus fanáticos respecto a su continuidad en el show.

“Estas son mis confesiones”, se lee en la publicación en donde aparece un monitor enfocando a Kourtney en el set de descargo que usan en el reality. ¿Estas fotografías confirmaran que las diferencias entre las hermanas Kardashian quedaron atrás y que la hija mayor de Kris Jenner está retomando las grabaciones para una nueva temporada?.

