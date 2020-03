Desde hace casi 13 años que la familia Kardashian-Jenner está expuesto ante los ojos del mundo. Y es que desde el estreno de su reality “Keeping Up With The Kardashians”, las cámaras y los paparazzis los han seguido a todos lados exponiendo hasta el más mínimo detalle de sus vidas al mundo entero. Sin embargo, muy poco se conocen de escándalos pasados pues la familia no era muy mediática, hasta hace poco que Kris Jenner quiso compartir el peor error de su vida.

Los escándanlos en los que hoy en día están envueltos son protagonizados por los hermanos Kardashian-Jenner y no por sus padres, a excepción del cambio de género de Bruce Jenner quien ahora se llama Caitlyn. Mucha gente culpa a la fama como la responsable de estos eventos que remecen a la familia, mas Kris Jenner ha demostrado que con o sin éxito, los escándalos siempre han sido parte de su vida.

Cuando era muy joven, Kris dejó la secundaria cuando conoció a Robert Kardashian, el abogado que se convertiría en el padre de sus hijas. A los pocos años se casaron y tuvieron cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian. El matrimonió duró casi trece años, hasta que terminó de manera intempestiva, siendo hasta el día de hoy una intriga el motivo de su ruptura.

Y es que con mucha pena, la madre más popular del espectáculo admitió haberle sido infiel a su primer esposo con un ex jugador de fútbol llamado Todd Waterman. La pareja se encontraba atravesando una crisis marital muy fuerte, por lo que la infidelidad terminó por arruinar a su familia, tal como ella misma lo dijo.

“Me casé siendo muy joven. Conocí a Robert cuando tenía 18 años, salimos juntos durante cuatro años, ya los 22 ya estaba casada. A lo largo de mi vida, antes o después, iba a tener un romance, y sucedió a los treintaitantos. Mi mayor arrepentimiento es que destruyó a mi familia”, fue lo que reveló la madre de seis en su más reciente entrevista.

Jenner también comentó que el fin de su matrimonio fue muy difícil, ya que Robert Kardashian entró en una crisis financiera crítica que incluso no tenían para hacer las compras en el mercado. “No sabía qué hacer. Me encontré con cuatro niños y soltera. Ni siquiera sabía dónde iba a vivir, qué iba a hacer. No sabía cómo podría ganarme la vida. Resultó aterrador siendo tan joven. Creo que por aquel entonces había cumplido los 32 y mi hijo pequeño (Rob) tuvo tan solo un año.”

Finalmente, como ya se sabe, esa etapa pudo ser superada por los padres de las Kardashian. A los pocos años Kris conoció al atleta Bruce Jenner, con el cual se casó y tuvo a sus menores hijas Kendall y Kylie Jenner. Su matrimonio duró casi como el primero y terminó cuando Bruce empezó a hacer su transición a Caitlynn.

Kris fue la invitada de esta semana en el programa de podcast ‘Incharge’ a cargo de Diane Von Furstenber. La socialité utilizó su cuenta de Instagram para subir un video junto a su entrevistadora e invitar a sus fanáticos a que puedan escuchar su amena conversación que toco todo tipo de temas y que ya está disponible en Spotify.

VIDEO RECOMENDADO

North West debuta en el modelaje junto a Kim Kardashian y Kris Jenner

North West debuta en el modelaje junto a Kim Kardashian y Kris Jenner.

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

“Cereal Challenge”: el desagradable y hasta peligroso reto viral que invade las redes sociales

“Cereal Challenge”: el desagradable y hasta peligroso reto viral que invade las redes sociales

Minni Mouse agarra a golpes a guardia de seguridad y video se volvió viral

Minni Mouse agarra a golpes a guardia de seguridad y video se volvió viral

El gol más rápido del mundo que es viral en Argentina

El gol más rápido del mundo que es viral en Argentina.