Si hay alguien a la que la familia Kardashian-Jenner le tiene que agradecer por toda el éxito que tienen, es a Kim. Y es que la socialité pasó de ser la sombra de Paris Hilton a convertirse en una estrella del espectáculo por la filtración de un video íntimo que no tardó en volverse viral. La fama que alcanzó fue tanta que fue ella la razón por la que la casa productora de su reality le diera luz verde a ‘Keeping Up With the Kardashians’ en el 2007. A más de 10 años de ese clip que la volvió tendencia en todo el mundo, Kim vuelve a ser viral con un nuevo video.

El revuelo que se generó por su primer clip filtrado se superó hace muchos años. Ahora Kim está casada con el rapero Kanye West con quien tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Estos dos últimos los tuvo por el método de vientre subrogado ya que en los primeros sufrió de muchas complicaciones.

En plena era digital, Kim es una de las más activas en sus redes sociales, donde suele compartir su día a día y el de sus pequeños. Con más de 162 millones de seguidores, la empresaria volvió a dar que hablar por publicar un video que en cuestión de horas se volvió viral en todo el mundo y en menos de un día ya supera las 12 millones de reproducciones. ¿De qué se trata?

El clip que ha hecho ‘estallar’ el internet es uno en donde los protagonistas no son otros que sus dos últimos hijos. La hija de Kris Jenner compartió un video en el que aparece su hija Chicago (2) cantándole de una tierna manera a su hermano pequeños Psalm (10meses) conmoviendo a millones de personas.

La hija menor de Kim aparece entonando la canción infantil “Rain Rain Go Away” mientras que el más pequeño queda deslumbrado y atento a su voz. Rápidamente cayó una lluvia de comentarios en los que se menciona la ternura que transmite el video y lo dulce que se ve Chicago cantándole a su hermanito.

“Ella pone una sonrisa en todos los que la escuchan”, “Es perfecta”, “Es tan hermosa”, “La amo”, “Que dulce”, “Literalemente, es una muñeca”, son algunas de las frases que se puede leer en la publicación que está próxima a alcanzar los tres millones de ‘me gusta'.

