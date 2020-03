El año comenzó con la expansión masiva del coronavirus. La enfermedad de origen chino ha puesto a toda la población en alerta ante la posibilidad de contagio. Con más de 140 mil infectados y miles de muertos, autoridades de diferentes países han tomado medidas drásticas para mantener a la población a salvo como la cuarentena que todos han tenido que acatar en algunas naciones.

La medida de mantenerse en casa ha sido bien recibida por algunos, mas otros no le llegan a tomar la importancia necesaria. Es por eso que muchas celebridades han aprovechado su influencia para motivarlos a que se queden en casa, como Justin Bieber.

El artista de 26 años utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre este mal que está atacando al mundo entero. En una misma publicación, Justin publicó un video en el que se ve a ciudadanos acatando la cuarentena pero igual interactuando desde sus casas como una manera de motivación y ejemplo. También subió una fotografía en la que deja recomendaciones para las familias que permanecen en sus hogares y escribe el nombre de organizaciones que están ayudando y abasteciendo a la población.

En la leyenda, Justin dejó un potente mensaje para que sus fanáticos tomen consciencia de la situación: “#DERROTENELVIRUS: Pueden tenerlo y no saber. No esparsan la enfermedad. Quédense en casa tanto como puedan, no salgan en grupos: Sin bares, sin clubes, sin restaurantes. Lávense las manos a menudo, manténganse a metro y medio de distancia, aíslense si se sienten enfermos. Ahora es el momento de participar en línea y no en persona. No es solo sobre ustedes, es sobre nosotros, todos nosotros. Los quiero muchachos. Pero si se preocupan por sus padres o sus abuelos o cualquier amigo que pueda verse comprometido, quédense adentro y manténganse a salvo. Gracias”, escribió.

Sus millones de fanáticos no dudaron en agradecerle la preocupación. Esta no es la primera vez que el esposo de Hailey Baldwin se preocupa por el coronavirus. A inicios de años, cuando el virus solo atacaba a China, el cantante donó una fuerte cantidad de dinero para poder encontrar la cura.

