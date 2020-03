La actriz y cantante Danna Paola está en la cima de su carrera, después ganar diversos reconocimientos por sus canciones ‘Mala Fama’, ‘Siete’ y su reciente tema ‘Sodio’, así como por su espectacular interpretación de Lucrecia Montesinos en la serie ‘Élite’. La mexicana ha demostrado ser multifacética y si en caso se diera el fin de su personaje en el drama de Netflix, eso no detendría su escalada al éxito.

La aparición del actor chileno Jorge López, en la segunda temporada de ‘Élite’, mostró un lado que nadie imaginaba de 'Lu’. La imagen de una adolescente ‘perfecta’ quedó derribada cuando Valerio, su medio hermano, regresa a su vida y le recuerda como años atrás mantuvieron una relación incestuosa. Esta revelación causó gran sorpresa en los seguidores del programa, quienes nunca imaginaron ver a Lucrecia envuelta en un embrollo de esa magnitud.

En una reciente entrevista para el medio ‘El País’, Danna Paola contó su reacción al enterarse que su personaje tendría una relación incestuosa: ''Al principio me preocupó y pensé: ¿quién me va a acompañar en esto? En el momento en que conocí a Jorge me quedé mucho más tranquila. Hicimos un clic instantáneo, se creó magia, fuegos artificiales. Salieron cosas de nuestras entrañas. Somos personas que nos queremos muchísimo y nuestro reto como actores era no frivolizar, no llevarlo al morbo''.

Así mismo, la mexicana opinó sin titubeos sobre el vínculo entre estos personajes: ''El amor es el amor. Tristemente, a estos dos personajes les toca en la adolescencia. Están muy solos, muy heridos y esta es la única manera que encuentran de darse amor. Crearlo fue complicado pero intentamos que hubiera muchísimo back-up de por medio. Que hubiera razones, y no estuviera satanizado''.

La intérprete de ‘Oye Pablo’ está agradecida con sus seguidores por el apoyo constante a su personaje y actualmente se encuentra disfrutando del éxito del programa, junto al resto del elenco, con quienes mantiene un vínculo cercano y así lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde comparte instantáneas con sus compañeros.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola se alista para los Spotify Awards 2020

Danna Paola se alista para los Spotify Awards 2020. (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Danna Paola y La Academia: ¿todo fue armado?

Danna Paola y La Academia: ¿todo fue armado?

Danna Paola reveló haber tenido una pelea de niña

Danna Paola reveló haber tenido una pelea de niña

Danna Paola y Aislinn Derbez se alistan para los Spotify Awards

Danna Paola y Aislinn Derbez se alistan para los Spotify Awards. (Video: Instagram)