Kristen Stewart se hizo conocida por haber protagonizado la saga “Crepúsculo” durante sus primeros años de carrera. A partir de ahí, su trabajo en la actuación fue mejorando y consiguiendo mejores reconocimientos debido a sus constantes éxitos, aunque no todo en la vida siempre es de color de rosa.

Así como hay buenos momentos o trabajos, también los hay malos. Incluso, uno podría evaluar un cúmulo de cosas y llegar a la conclusión de que lo pensarían dos veces antes de aceptar alguna propuesta y este parece ser el caso de la estadounidense, quien sin muchas dudas sabe a la perfección cuál es la película que odió rodar.

LA PELÍCULA QUE KRISTEN STEWART ODIÓ GRABAR

Evidentemente, la cinta a la que hacemos mención no es alguna de la saga de vampiros, ya que ese fue su trampolín a la fama y además consiguió una buena crítica y una mejor recaudación en taquillas. La película que Stewart odió grabar fue “Los ángeles de Charlie”, que se estrenó en el 2019.

En una entrevista con Variety, Kristen Stewart recordó algunas frases de películas en las que trabajó y, cuando leyó una del mencionado proyecto, no dudó en manifestar su disgusto, hasta el punto de asegurar que odió grabarla. “¿Sabías que a los hombres les toma 7 segundos más percibir a una mujer como una amenaza en comparación con un hombre?”, fue la frase que leyó.

“Recuerdo haber dicho eso. Era de una pequeña película llamada ‘Los ángeles de Charlie’. Queríamos una apertura fuerte, ¿sabes? Queríamos realmente transmitir de qué se trataba la película. Fue una buena idea en su momento… Odié hacer esa película. No sé qué más decirte”, fue la orgánica reacción de la actriz de 32 años.

“LOS ÁNGELES DE CHARLIE” DE 2019 FUE UN FRACASO

Kristen Stewart protagonizó “Los ángeles de Charlie” de 2019 al lado de Naomi Scott y Ella Balinska y la historia no era muy complicada de entender, pues se trataba de un grupo de nuevas detectives que se unen a la Agencia Townsend. En otras palabras, era una adaptación de la cinta del 2000 protagonizada por Cameron Diaz, entre otros reconocidos artistas.

A diferencia de su antecesora, a este proyecto no le fue muy bien que digamos, teniendo en cuenta las expectativas. Y es que solo recaudó poco más de 73 millones de dólares como parte de taquilla, lo que nos hace creer que Sony no quiso continuar con el proyecto y no habrán mayores continuaciones.

A todo esto hay que sumarle que la crítica especializada no fue muy buena con la cinta debido a ciertos aspectos de la trama, la grabación y demás. En conclusión, no fue un éxito como se esperaba, así que no llama la atención de que Kristen Stewart y otros miembros del elenco hayan manifestado su inconformidad con aquel trabajo.