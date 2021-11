Dos años después de iniciar su relación, la actriz Kristen Stewart sorprendió a sus seguidores al anunciar que pronto se casará con la también intérprete y guionista Dylan Meyer, a quien conoció seis años antes de que comenzaran su romance en el set de grabación de una película. Tiempo después se volvieron a encontrar en el cumpleaños de un amigo en común y allí empezó su historia de amor.

MÁS INFORMACIÓN: La confesión de Kristen Stewart sobre su ingreso a Twilight

Antes de Meyer, la actriz que da vida a la princesa Diana de Gales en la película “Spencer” nunca había hecho público con quien estaba saliendo, hasta que Dylan entró a su vida. Ahora, Kristen Stewart no puede dejar de hablar sobre su pareja cada vez que tiene la oportunidad. De hecho, en una entrevista con Howard Stern en 2019 señaló que ya estaba lista para casarse.

En julio de 2021, las dos incluso provocaron rumores de matrimonio cuando fueron fotografiadas con anillos en el dedo anular izquierdo, aunque ni siquiera anunciaron que estaban comprometidas. Hasta que finalmente Stewart confirmó que se acaban de comprometer y pronto unirán sus vidas para siempre. Pero, ¿quién es la mujer que le robó el corazón? A continuación, conoce más detalles sobre la futura esposa de la estrella de Hollywood.

MÁS INFORMACIÓN: Sobre la actuación de Kristen Stewart como Lady Di

Kristen Stewart y Dylan Meyer a punto de darse un beso (Foto: Dylan Meyer/Instagram)

QUIÉN ES DYLAN MEYER

Aunque Dylan Meyer ha mantenido un perfil muy discreto, suele compartir imágenes de su día a día, así como fotografías junto a Kristen Stewart. En cuanto a su trabajo, ha escrito y coprotagonizado varias películas y programas de televisión.

Coescribió y fue productora ejecutiva de la película de Netflix de 2016 “XOXO”, protagonizada por Sarah Hyland. Escribió episodios de la serie de ciencia ficción “Miss 2059″ y también escribió los cortometrajes “Loose Ends” (2015) y “Rock Bottom” (2019).

Como actriz, Meyer ha aparecido en cortometrajes como “The Death and Return of Superman” (2011), “Wrestling Isn’t Wrestling” (2015) y “Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer” (2015).

Kristen Stewart es amante de la naturlaeza y los animales (Foto: Kristen Stewart/Instagram)

SUS INICIOS CON KRISTEN STEWART

Los rumores sobre la relación de Meyer y Stewart comenzaron en agosto de 2019 cuando se vio a la pareja besándose en una escalinata de la ciudad de Nueva York. El hecho ocurrió menos de un mes después de que Stewart fuera fotografiada besando a su novia Stella Maxwell en un yate en Italia.

Kristen Stewart se encargó de hablar sobre lo rápido que inició su romance con Meyer; además, reveló que fue que le dijo que la amaba dos semanas después de salir, cuando se encontraban en una fiesta con amigos en un bar.

Luego Meyer se encargó de hace público su relación con Stewart con una foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la que salen ambas en una imagen de una polaroid en blanco y negro donde se puede ver a la pareja besándose.

DYLAN MEYER AMA A LOS GATOS Y LA NATURALEZA

Además de sus fotos con su novia y futura esposa, Dylan Meyer también comparte en sus redes sociales imágenes de la naturaleza y los animales. De hecho, tiene dos gatos a los que llamó Zsa Zsa y Snack, así como instantáneas al aire libre de los alrededores de Los Ángeles.

Kristen Stewart y Dylan Meyer en un día de Golf (Foto: Dylan Meyer/Instagram)

PASÓ LA CUARENTENA POR EL COVID-19 JUNTAS

Meyer y Stewart han mantenido un perfil bajo durante los pedidos para quedarse en casa por la pandemia, fue recién en junio pasado cuando fueron fotografiadas juntas tomando un café en Los Ángeles. Daily Mail capturó fotos de la pareja con atuendos casuales grises y negros, máscaras y anteojos de sol.

Después de eso, a la pareja se los ha visto participando de algunos eventos. Primero en la protesta de Black Lives Matter en Los Ángeles por la muerte de George Floyd , Breonna Taylor , Ahmaud Arbery y otros a manos de la policía. Y luego istieron al baby shower íntimo de Emma Roberts y Garrett Hedlund.