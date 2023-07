Durante más de 12 temporadas, Kyle Richards se ha robado las miradas en “Real Housewives of Beverly Hills”, el reality show de Bravo que sigue a un grupo de mujeres en la conocida ciudad de California, siendo la única que se mantiene desde la primera entrega.

En su participación en el conocido reality, que tiene varias versiones en diversas ciudades norteamericanas, la actriz ha presumido su matrimonio con Mauricio Umansky, con quien se casó en 1996, cuatro años después de su divorcio del empresario Guraish Aldjufrie.

Sin embargo, recientemente se confirmó que la pareja atraviesa uno de sus peores momentos e incluso las celebs de Estados Unidos analizan el divorcio luego de 27 años y tres hijas.

Kyle Richards también es actriz, en la imagen como Lindsey Wallace en "Halloween Ends" (Foto: Universal Pictures)

LOS RUMORES DE LA SEPARACIÓN DE KYLE RICHARDS Y MAURICIO UMANSKY

Los rumores de una separación iniciaron días atrás, cuando un informe de People apuntaba a una crisis en el matrimonio, que se ha mantenido junto por más de 25 años.

“Kyle y Mauricio han estado separados por un tiempo, pero todavía viven bajo el mismo techo”, señaló una fuente al portal.

Si bien la crisis parece que tomará un punto de no retorno, la fuente también destacó la buena relación entre ambos en medio de la aparente ruptura.

“Siguen siendo amigables mientras descubren qué sigue para ellos y su familia”, añadió.

La actriz estadounidense goza de bastante popularidad en las redes sociales (Foto: Kyle Richards / Instagram)

LA RESPUESTA DE KYLE RICHARDS

Horas después de la publicación de la exclusiva, fue la propia personalidad de televisión la que recurrió a sus redes sociales para referirse a los comentarios sobre su matrimonio.

“Con respecto a las noticias que surgieron sobre nosotros hoy, cualquier afirmación sobre el divorcio es falsa”, aclaró la tía de Paris Hilton.

No obstante, la empresaria propietaria de la línea “Kyle by Alene Too” reconoció que su matrimonio no pasa por el mejor momento y que trabajan para mejorar su relación tras varios años juntos.

“Sin embargo, sí, hemos tenido un año difícil. El más desafiante de nuestro matrimonio. Pero ambos nos amamos y nos respetamos tremendamente”, añadió Kyle, que se anticipó asegurando que “no ha habido errores por parte de nadie”.

Finalmente, y siguiendo el camino de otras figuras con crisis matrimoniales o separaciones, la actriz pidió respeto y comprensión por el proceso que afronta su familia.

“Aunque estamos en el ojo público, pedimos poder resolver nuestros problemas en privado. Si bien puede ser entretenido especular, por favor no cree historias falsas para encajar en una narrativa lasciva adicional. Gracias por el amor y el apoyo, Kyle y Mauricio”, sentenció.