Una vez más las protagonistas del reality “Keeping Up With The Kardashians” robaron toda la atención en redes sociales. Las estrellas, caracterizadas por tener millones de seguidores en Instagram, tuvieron un evento de gala y, como siempre, sacaron a relucir sus mejores prendas.

Sin embargo, la que más resaltó fue Kylie Jenner. La más joven del clan vistió un ceñido y escotado vestido negro de la marca Balmain. Acompaño el look con unos estiletos negros y fue maquillada por el makeup artist, y su amigo, Ariel. Kylie Jenner tiene 22 años, es dueña de la compañía de maquillaje Kylie Cosmetics y el año pasado fue catalogada por la revista Forbes como la billonaria más joven. A pesar de su corta edad, Jenner es madre la pequeña Stormi de un año.

Mira el look completo de Kylie:

A la ceremonia también acudió Khloé Kardashian, como se pudo ver en sus historias y en las fotos de Kylie.

Kim Kardashian fue junto a su esposo Kanye West, como se pudo ver en sus historias de instagram.

La madre del clan, Kris Jenner, también asistió

Kris Jenner en sus historias de instagram





