CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Al final de la tercera y última temporada de “La casa de las flores” (“The House of the Flowers” en inglés) Paulina descubre que su verdadero padre no es el Dr. Salomón Cohen sino un antiguo amigo de su madre llamado Patricio Lascurain. Además, descubre que Victoria asesino a su abuelo.

Por otro lado, Elena da a luz y empieza una nueva vida junto a Pablo, y muy cerca de Julián y Diego. La familia De la Mora recupera la florería y celebran el matrimonio de Paulina y María José. Al parecer todos los personajes consiguen un final feliz, sin embargo, Purificación escapa del centro psiquiátrico donde estaba internada, consigue un arma y se dirige a la boda de su hermano dispuesta a matar a la que considera su rival.

Pero antes de que pueda disparar una mujer muy parecida a Virginia de la Mora aparece en escena y la golpea en la cabeza, permitiendo así que “La casa de las flores” tenga un cierre esperanzador. La pregunta que todos los fans de la serie mexicana de Netflix se hacen es ¿quién es esa misteriosa mujer? ¿Realmente es Virginia de la Mora?

La casa de las flores | El especial de TV

¿EL FANTASMA DE VIRGINIA DE LA MORA?

La mujer que aparece al final de la ficción de Manolo Caro se parece mucho a Virginia, pero debido a que ella está muerta, es posible que se trate de su espíritu. Aunque suene algo descabellado no es la primera vez que un fantasma aparece en la comedia.

En el último episodio, el fantasma de Roberta aparece para decirle a Paulina que su madre siempre estará con ellos, así que tal vez decidió aparecer al ver a la mayor de sus hijas en peligro de muerte.

La mujer que detiene a Purificación es muy parecida a Virginia de la Mora (Foto: Netflix)

LA CHIVA

Cuando Paulina entra a la cárcel conoce a una mujer mayor que se hace llamar ‘La Chiva’ y hura vengarse de ella y su familia. Más tarde, Paulina descubre que esa mujer era la enfermera de su abuelo, quien fue asesinado por Victoria. Para evitar que revelara su secreto la madre de Virginia la acusó de robo y la envió a prisión.

Pero cuando Paulina descubrió la verdad también demostró la inocencia de Silvia, así que tal vez en agradecimiento salvó a la hija de Patricio. Un detalle que apoya esta teoría es la peluca que Paulina dejó en cárcel cuando intentaba escapar junto a Jenny Quetzal, misma que la Chiva le arrebató.

¿Silvia tomó la peluca y se visitó como Virginia de la Mora? (Foto: Netflix)

OTRAS TEORÍAS

Otras teorías apuntan a que todo fue producto de la imaginación de Purificación, quien luego de enterarse de matrimonio de su hermano no es capaz de procesar la noticia e imagina que logra escapar para matar a Paulina. Aunque si todo está en su mente, no tiene sentido que no lo consiga.

¿Virginia está viva? Aunque es poco probable no está de más considerarlo, ya que en ‘El funeral’, episodio especial de “La casa de las flores”, Roberta dice: “Pensé que nos encontraríamos por acá, pero dónde quieras que estés buen viaje”, es decir, Virginia no está en el más allá. Así que tal vez aún este con vida y fue ella quien salvó a su hija, pero prefiere permanecer oculta.

¿La última escena solo en la mente de Purificación? (Foto: La casa de las flores/ Netflix)