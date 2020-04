Después de interpretar a Polo Benavent en las tres temporadas de “Élite”, exitosa serie española de Netflix, Álvaro Rico se une a un nuevo proyecto de Atresmedia, la adaptación de la telenovela turca “Fatmagul”.

Además de nuevas producciones como “Benidorm” y “Deudas y desengaños”, y nuevas temporadas de “Los hombres de Paco” y “Luimelia”, la compañía española en colaboración con Boomerang TV prepara una nueva versión del serie turca que se titulará “Alba”.

La noticia no fue una sorpresa para la audiencia debido a que cuando “Fatmagul”, basada en la novela del escritor turco Vedat Türkali y publicada en 1976, se emitió en Nova obtuvo la aprobación del público, además se trata de una historia que ha logrado atrapar al mundo entero.

EL PERSONAJE DE ÁLVARO RICO EN “ALBA”

Según reveló FormulaTV, el actor Álvaro Rico parte del elenco de “Alba”. El actor de 23 años interpretará a uno de los personajes principales, específicamente, a uno de los amigos del novio de Alba.

Aún no se tiene mucha información sobre este nuevo proyecto, pero se sabe que se rodará en el municipio alicantino de Villajoyosa y la trama será muy similar a la de “Fatmagül”, ficción que cuenta la historia de una joven llamada Fatmagül Ketenci (Beren Saat), que es violada por un grupo de cuatro hombres, y luego obligada a casarse con uno de ellos, que por haber estado borracho, no recuerda si participó o no en la agresión. Fatmagül pierde a su familia y a su novio por la deshonra, y este último jura venganza contra quienes le arrebataron a su pareja.

Aunque Atresmedia tiene pensado adaptar la historia para hacerla más cercana a las costumbres y vida en España espera repetir el fenómeno mundial en el que se convirtió “Fatmagül”, serie protagonizada por Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Kaan Taşaner, Engin Öztürk, Bülent Seyran y Buğra Gülsoy.