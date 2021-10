¿Y quién será el próximo eliminado del reality show? Cecilia Lora se despidió de La Casa de los Famosos y ahora quedan diez participantes, entre ellos Verónica Montes, Gaby Spanic, Mane, Gigi y Roberto Romano. ¿Sabes por qué la hija del líder de El Trí, Alex Lora, abandonó la competencia? Aquí te lo contamos, así como el poderoso mensaje que dio a su salida.

“La casa de los famosos” es el nuevo reality show que Telemundo estrenó el pasado 24 de agosto con un total de 16 celebridades de distintos países, que debían convivir bajo el mismo techo, sin poder comunicarse con el mundo exterior y bajo la mirada de las cámaras y los oídos de los micrófonos instalados de manera secreta.

Cada semana, los participantes exponen su lado más íntimo, mientras tratan de sobrevivir a la convivencia para poder llegar a la final. Solo quedan diez concursantes. ¿Quién se quedará con los 200 mil dólares? Claro está que Celia Lora no será uno de ellos.

¿POR QUÉ FUE ELIMINADA CELIA LORA?

La modelo e influencer Celia Lora fue la eliminada la noche del lunes de ‘La Casa de los Famosos’, el nuevo éxito de la cadena Telemundo. Pese a que había pedido el apoyo del público para permanecer en la polémica casa, los votos no le alcanzaron para superar a Mane, quien ahora respira un poco más tranquila.

Otras de los motivos de la eliminación de la hija de Alex Lora, se especula, fueron sus declaraciones contra la producción. Celia, a finales de agosto, denunció que fueron a sacar ropa de su casa, sin su consentimiento, que le pidieron que se tapara los tatuajes y dejara de usar una playera de las “Tortugas Ninja”. En ese momento dijo que quería abandonar la competencia, pero lo cierto es que ella lucho con uñas y dientes para quedarse en el reality show.

¿Cómo reaccionaron los participantes de la casa con la salida de Celia Lora? Verónica Montes no pudo disimular su incomodidad al ver regresar a Mane y no a su amiga Celia; mientras que Alicia Machado y su equipo no pudieron ocultar la felicidad de saber que Celia Lora fue la eliminada.

¿CUÁL FUE EL DEMOLEDOR MENSAJE DE DESPEDIDA DE CELIA LORA?

Fiel a su estilo, Celia Lora se fue dejando un demoledor mensaje. Cuando los participantes se reunieron en la sala de la “Casa de los famosos”, se encendió la televisión y ahí estaban Héctor Sandarti y Celia Lora, quien aprovechó para despedirse de sus amigas y darle un mensaje a Roberto Romano.

“No estén tristes, acá afuera las voy a estar esperando”, les dijo Celia Lora a sus amigas, Verónica, Gaby Spanic y Gigi, pero ahí no quedó la cosa… La hija del rockero se dirigió a Roberto Romano y no de la mejor manera: “Roberto mi amor, las caretas se caen mi rey, mi vida, y yo te puedo perjudicar mucho más afuera de lo que te hacía adentro, y sigue tratando de manipular a todos los que tienes a tu alrededor, porque pronto se van a enterar, yo aquí ya vi lo que yo ya sabía”.

¿QUIÉN LE SEGUIRÁ LOS PASOS A CELIA LORA?

Después de la salida de Celia Lora, los usuarios en redes sociales ya adelantan que la participante le seguiría los paso es Verónica Montes, quien podría salir el próximo lunes. No te pierdas la próxima emisión. Además, los televidentes podrán ver qué sucede en vivo a través del livestream del programa.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

“La Casa de los Famosos” se transmite de lunes a viernes a las 7:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos. Además, a través de la página oficial de Telemundo, los usuarios pueden seguir en vivo y directo cada detalle de “La casa de los famosos”, gracias a la transmisión ininterrumpida de cuatro cámaras instaladas en la casa. LINK para ver el reality en vivo https://www.telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos

