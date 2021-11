Gran controversia ha generado el triunfo de Alicia Machado en “La casa de los famosos”, pues los seguidores del reality consideran que la vencedora del programa de Telemundo debió ser la influencer Manelyk González. Aquí te contamos por qué los usuarios en las redes sociales consideran que la victoria de la ex Miss Universo es un verdadero fraude.

La cantante y la actriz llegaron a la final del programa televisivo, compitiendo con otras figuras del espectáculo como Pablo Montero, Cristina Eustace y Kelvin Rentería. Recordemos que el espacio recién hizo su estreno a mediados del 2021, ganando rápidamente popularidad debido a los personajes mediáticos que empezaron a convivir en un espacio cerrado.

Como en la mayoría de los realitys, el resultado final sobre quién ganaba la temporada, se dio a conocer durante la emisión del mismo. Para ello, en la antesala se había especulado que Alicia Machado sería quien se lleve el triunfo en el programa estadounidense, puesto que era quien recibía mayor apoyo de los fans.

POR QUÉ LOS SEGUIDORES DE MANELYK GONZÁLEZ HAN DENUNCIADO FRAUDE EN LA FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Una vez que se conoció el resultado oficial en la final de “La casa de los famosos”, los seguidores de Mane arremetieron contra la producción del espacio televisivo, sugiriendo que si se compara el número de seguidores de ambas participantes, resulta ilógico que Machado se haya proclamado ganadora.

“Es muy tonto pensar que Mane perdió cuando podemos comparar las cuentas de Instagram de ambas: Manelyk 13.1 millones y Alicia 1.7 millones, es muy grande la diferencia”, “Todo esto es fraude, mejor hubieran dicho que la más ‘favorecida Machado’ iba a ganar para haber dejado de votar”, “Es que esto ya estaba rumorado a más de un mes de saber quienes iban a ser los finalistas, su nombre como ganadora ya se sabía”, escribieron los ‘Manelovers’ en Twitter.

Alicia Machado y Manelyk González llegaron a la final de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

Con los comentarios adversos en redes sociales, la producción del programa de Telemundo, en un acto de transparencia difundió los datos de la final, aclarando por cuántos votos ganó Alicia Machado. La conductora de televisión pudo hacerse de la victoria gracias a los 40 millones 586 mil 129 votantes que le dieron su respaldo. Por su parte ‘Mane’ contó con el apoyo de sus seguidores de México y Europa.

“No es la primera vez que un programa como este se ve tan comprado, literal la salvan cada semana”, “No es tirar mala onda a Machado pero no inventen Mane es la reina de los realitys”, “En Instagram los votos se veían cerrados pero no digan que la diferencia fue por tantos millones porque esos ni los tienen en elecciones en México”, “Mane entró a la mitad y llegó a la final por como es, no por comprar el concurso desde el principio”, siguieron replicando los tuiteros.

CUÁNTOS VOTOS OBTUVO MANE GONZÁLEZ EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Finalmente se supo que para la última edición de “La casa de los famosos” hubo un total de 61 millones de votos emitidos por los televidentes, quienes en definitiva eligieron al ganador del reality, dejando el conteo de la siguiente manera:

Manelyk obtuvo el segundo lugar del espacio de Telemundo con 8,774,081.00 votos. Dallas Kelvin Noe Rentería el tercer puesto con 8, 419,382.00. Mientras tanto, Cristina Eustace se quedó con cuarto lugar con 3, 881,344.00 votos; y Pablo Montero ganó el quinto lugar con 969,737.00 votos.

Hasta el momento la también influencer no ha realizado algún comentario que desacredite los resultados del programa, y por el contrario durante la final de “La casa de los famosos” mostró su total respaldo a Alicia Machado. Sin embargo, todas sus redes sociales están llenos de mensajes que acusan al programa de no haber mostrado los resultados reales.