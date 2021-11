¿Cuándo se estrena la temporada 2 de “La casa de los famosos”? El reality show acaba de terminar su primera entrega, con Alicia Machado como ganadora, quien se llevó 200 mil de dólares al ser la favorita del público. La ex Miss Universo agradeció la acogida de los televidentes en todos estos meses de emociones y descubrimientos en la popular vivienda. Sin embargo, la otra noticia que emocionó a los fans es que el programa de televisión tendrá otra aventura en Telemundo.

Así lo contó Héctor Sandarti, el actor guatemalteco que se encargó de conducir el espacio televisivo. El desarrollo de esta apuesta ha dejado conforme al equipo de trabajo, por lo que se renovó por una temporada más y nuevos invitados.

“‘La Casa De Los Famosos’ más emocionante y explosiva que nunca. Pronto por Telemundo. ¿Están listos?”, escribió la celebridad en sus redes sociales. Los fanáticos de la producción han recibido con emoción este anuncio y esperan que sus favoritos vuelvan a estar dentro de los finalistas, como pasó con Manelyk González, Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Pablo Montero.

“Amanezco satisfecho, agradecido y feliz por la exitosa culminación de un gran proyecto. La Casa De Los Famosos fue todo un hit, gracias al trabajo de un gran equipo de más de 200 personas y al público que cada noche nos honró con su preferencia. Gracias Dios y a mi familia por ser mi apoyo e inspiración”, dijo Sandarti tras la culminación del reality.

Alicia Machado nació el 6 de diciembre de 1976 y cumplirá 45 años en 2021. (Foto: Alicia Machado / Instagram).

¿QUÉ SE SABE DE LA TEMPORADA 2 DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

FECHA DE ESRENO

“La casa de los famosos” tendrá una temporada 2 según el anuncio oficial del presentador Héctor Sandarti, pero todavía no se conoce la fecha exacta del estreno del reality show. Lo que sí manifestó el actor guatemalteco es que la nueva entrega de la producción televisiva volverá a la pantalla chica en 2022 gracias a la recepción del público.

CONCURSANTES

De igual manera, el nombre de los participantes de “La casa de los famosos 2″ todavía es un misterio porque no se tiene ni un adelanto ni los deseos de la producción encargada en cuanto a los competidores. Los que sí han recomendado a celebridades son los usuarios en las redes. Por ejemplo, muchos han propuesto a Silvia Navarro, Brenda Zambrano, Frida Sofía, Samadhi Zendejas, Adamari López, Karine de Acapulco Shore y Niurka Marcos como figuras de la próxima temporada.

PREMIO

Alicia Machado se llevó 200 mil dólares por ganar “La casa de los famosos”, por lo que se espera que la cifra de la próxima temporada se mantenga o aumento un poco para hacer más jugosa la competencia. La exreina de belleza agradeció al público por su apoyo en las redes.

“Gracias, muchas gracias a todos los que hicieron posible La Casa de los Famosos, al público que hizo que este show entrará en sus corazones y se convirtiera en lo más visto de la televisión. A toda esa gente que hizo que logrará más de 40 millones de votos les debo mi gratitud, amor y lealtad”, dijo Machado.

¿POR QUÉ LOS SEGUIDORES DE MANELYK GONZÁLEZ HAN DENUNCIADO FRAUDE EN LA FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Una vez que se conoció el resultado oficial en la final de “La casa de los famosos”, los seguidores de Mane arremetieron contra la producción del espacio televisivo, sugiriendo que si se compara el número de seguidores de ambas participantes, resulta ilógico que Machado se haya proclamado ganadora.

“Es muy tonto pensar que Mane perdió cuando podemos comparar las cuentas de Instagram de ambas: Manelyk 13.1 millones y Alicia 1.7 millones, es muy grande la diferencia”, “Todo esto es fraude, mejor hubieran dicho que la más ‘favorecida Machado’ iba a ganar para haber dejado de votar”, “Es que esto ya estaba rumorado a más de un mes de saber quienes iban a ser los finalistas, su nombre como ganadora ya se sabía”, escribieron los ‘Manelovers’ en Twitter.

Alicia Machado y Manelyk González llegaron a la final de “La casa de los famosos” (Foto: Telemundo)

Con los comentarios adversos en redes sociales, la producción del programa de Telemundo, en un acto de transparencia difundió los datos de la final, aclarando por cuántos votos ganó Alicia Machado. La conductora de televisión pudo hacerse de la victoria gracias a los 40 millones 586 mil 129 votantes que le dieron su respaldo. Por su parte ‘Mane’ contó con el apoyo de sus seguidores de México y Europa.

“No es la primera vez que un programa como este se ve tan comprado, literal la salvan cada semana”, “No es tirar mala onda a Machado pero no inventen Mane es la reina de los realitys”, “En Instagram los votos se veían cerrados pero no digan que la diferencia fue por tantos millones porque esos ni los tienen en elecciones en México”, “Mane entró a la mitad y llegó a la final por como es, no por comprar el concurso desde el principio”, siguieron replicando los tuiteros.

¿CUÁNTOS PUNTOS ALCANZÓ ALICIA MACHADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

La actriz venezolana Alicia Machado se convirtió en la ganadora del reality de Telemundo con más de 40 millones de votos de los 61 millones emitidos por el público, según los datos difundidos por la cadena televisiva. ¿En qué lugar quedaron el resto de participantes y con cuántos votos?

Alicia Machado: 40, 586, 129.00 votos.

Manelyk González: 8,774,081.00 votos.

Kelvin Rentería: 8, 419,382.00 votos.

Cristina Eustace: 3, 881,344.00 votos.

Pablo Montero: 969,737.00 votos.

“Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser”, dijo la ex Miss Universo Venezuela al enterarse de su triunfo. Además, escribió en redes sociales: “Ganamos. Más de 40 millones de votos me convirtieron en la ganadora de La casa de los famosos, los amo”.

En una entrevista con People en Español, Alicia Machado habló sobre su experiencia en “La casa de los famosos”. “Me llevo una maleta repleta de experiencias, de enseñanzas, he aprendido muchas cosas de mis compañeros, de la convivencia en general. Creo que hay muchos elementos de convivencia aquí adentro que allá afuera me van a servir de mucho para continuar con mi vida, con mis sueños”, aseguró.

“Solo las personas que estamos aquí adentro y que vivimos esta experiencia única sabemos la fuerza de los sentimientos que se manejan aquí adentro y sé que las amistades que se hicieron aquí adentro son para toda la vida y yo soy una pirata de sentimientos: yo voy por la vida acaparando sentimientos y amigos”, agregó.

