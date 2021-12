¿Cuál es la ubicación del estanque de tormenta de “La casa de papel”? La temporada 5 tuvo a esta locación como una de las más claves de toda la historia de la serie de Netflix. Sin embargo, pocos saben en qué consiste y dónde está la verdadera. A pesar de que la parte 2 del cierre de la ficción ya se ha estrenado, los seguidores de la historia de El Profesor (Álvaro Morte), Tokio (Úrsula Corberó), Berlin (Pedro Alonso), entre otros grandes personajes, siguen rememorando los momentos más emblemáticos de la producción televisiva.

La creación de Álex Pina también tuvo su momento dramático, pero al inicio, porque parecía que terminaría siendo una apuesta más perdida en la pantalla chica. Si bien su debut no fue un fracaso, el 2 de mayo de 2017 en España, no consiguió la repercusión que se esperaba o la que tuvo posteriormente.

Solo fue cuando fue comprada por Netflix e incluida en su catálogo que empezó a llamar la atención del público. Ante este renacimiento, se confirmaron nuevos capítulos y “La casa de papel” volvió a tener su nueva oportunidad.

De esta manera, se consolidó como una de las series más vistas de la plataforma de streaming, con un total de 41 episodios en cinco temporadas. Generó diversos comentarios por su continuación, pero lo cierto es que se volvió un fenómeno mundial que ha llegado hasta la cultura popular con sus personajes e indumentaria: la máscara de Dalí es el gran ejemplo.

¿EN QUÉ CONSISTE UN ESTANQUE DE TORMENTA Y DÓNDE ESTÁ UBICADA REALMENTE EL DE LA SERIE DE NETFLIX?

En “La casa de papel”, la exitosa serie de Netflix, explica en qué consiste un estanque de tormenta: es el lugar donde se almacena el agua residual durante las lluvias o cuando la red de alcantarillado no es suficiente. Funciona como un depósito subterráneo de un tamaño considerable para luego transportar el agua excedente.

En la historia de Álex Pina, el estanque de tormenta se ubica el campo de golf del Club de Campo Villa de Madrid. En la ficción española se le conoce como Los Migueles, pero en realidad lleva el nombre del estanque de tormenta de Arroyofresno. Está activo desde 2009 y tiene dos plantas de hormigón.

Como se ha visto en la última parte de la temporada 5, el estanque de tormenta no solo cumple con el papel inicial de ser la guarida y centro de operaciones del Profesor, sino que también juega un rol clave para el atraco a la Reserva Nacional de oro del Banco de España.

¿CUÁL FUE EL ERROR DE “LA CASA DE PAPEL” QUE POCOS NOTARON?

El pequeño error en “La casa de papel”, que fue detectado por poco fanáticos, sobre todo los españoles, fue la fachada del Banco de España, el lugar neurálgico de la última parte de la serie de Netflix. Lo que se vio en la pantalla, sin embargo, fue el edificio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ubicado en Madrid.

Este detalle fue resaltado, en especial, por los fanáticos de dicho país, quienes vieron rota por unos momentos la ilusión de la ficción al pensar de que la acción se desarrollaba de la mencionada entidad bancaria.

También se dieron cuenta de que, en una escena, se muestra la estación del metro “Banco España”, cuando la verdadera locación dice “Nuevos Ministerios”. Este detalle ha llamado la atención del público de la producción televisiva en otras partes del mundo, quienes estarán atentos cuando visiten España en busca de los lugares que se mostraron en “La casa de papel”.

¿QUÉ DECÍA LA NOTA QUE EL PROFESOR DEJÓ PARA RAFAEL?

En el episodio titulado “Lo que se habla en la cama”, se ve a la policía tomar el control del Banco de España, causando que ‘El Profesor’ se entregue y deje al frente a Alicia; pero antes de dirigirse al lugar donde se encontraba Río y el resto, el hombre le da un abrazo a la expolicía y le entrega una nota, como favor.

Cuando ubican el oro, aparecen unos vehículos con personas armadas, de donde desciende la exesposa de Berlín y Rafael; al ver esto, Alicia pregunta: “Tú eres el sobrino ¿no? Esto es para ti” y procede a darle la nota. Al ver el papel, todos bajan las armas y los dejan huir con el oro, pero antes de que termine la escena se observa a Tamayo y Rafael hablar de ello, mientras que el sobrino de ‘El Profesor’ señala que es un tema familiar y que le dará su parte.

Como se recuerda, ‘El Profesor’ y Berlín siempre dejaron claro que lo más importante es la familia, y este mensaje solo lo comprueba.

¿”LA CASA DE PAPEL” TENDRÁ SPIN-OFF?

Álex Pina, creador de “La casa de papel”, manifestó que sí existe una posibilidad de que la serie de Netflix tenga un spin-off, porque los personajes han sido escritos para tengan más aventuras por contar después de la trama principal.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo a Oprah Daily.

Esta idea de Pina, por supuesto, no es una confirmación oficial de que el universo de “La casa de papel” se siga extendiendo en futuras producciones. A Esquire contó que es posible así como el hecho de que no haya ninguna. Por el momento, todavía no hay nada concreto en ese sentido.

