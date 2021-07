“La desalmada” es la nueva telenovela mexicana producida por José Alberto ‘El Güero’ Castro para Televisa. La ficción, que se estrenó el pasado 5 de julio en México, está protagonizada por Livia Brito y José Ron, quienes están a la cabeza de una historia de amor y venganza que promete acaparar el gusto de la audiencia.

La producción mexicana, que retoma los melodramas clásicos, se grabó bajo estrictos protocolos de seguridad en imponentes paisajes naturales de México. Televisa informó que el 60% de las escenas serán en locaciones y un 40% se realizarán en foro, además contará con un total de 82 episodios para su emisión.

“La desalmada” cuenta con un elenco de primera conformado por Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa y Daniel Elbittar, en los roles antagónicos, junto a otros actores de lujo. Entre el elenco se encuentran populares estrellas de la actuación como Francisco Gattorno, quien estuvo alejado de las pantallas por tres años. Su regreso a las telenovelas ha dado de qué hablar, pero no por su personaje, sino por el estado físico del consagrado actor.

Livia Brito y José Ron son los protagonistas de “La desalmada”, la nueva telenovela producida por José Alberto “el Güero” Castro para Televisa. (Foto: Televisa)

“LA DESALMADA”: FRANCISCO GATTORNO Y LA VERDADERA RAZÓN DE SU AUMENTO DE PESO

Francisco Gattorno es un actor de cine y televisión de origen cubano, famoso por su participación en melodramas en México, Colombia y Estados Unidos. Desde que en 1995 debutó en las telenovelas como ‘La dueña’, se convirtió en uno de los galanes favoritos de la pantalla chica.

Tras aquella primera aparición, Francisco Gattorno se fue ganando el corazón de la audiencia con participaciones en telenovela como “Cañaveral de Pasiones”, “Lo Que La Vida Me Robó”, “Cómplices al rescate”, entre muchas otras producciones que forman parte de su trayectoria.

Sin embargo, desde hace tres años, el actor cubano se alejó de los melodramas. La última ocasión en que se le vio en un proyecto televisivo fue en “Por Amar Sin Ley” de 2018. Desde entonces, poco se llegó a saber de él, hasta este 2021 que regresó para ser parte de la telenovela “La Desalmada”.

En el nuevo melodrama producido por José Alberto ‘El Güero’ Castro, Francisco Gattorno interpreta a Antonio Estudillo, un alcalde corrupto con hambre de poder. Para ponerse en la piel de este personaje, el actor cubano tuvo que subir de peso, es por ello que reapareció con una nueva imagen.

Durante una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ realizada el pasado 23 de julio, Francisco Gattorno reveló que aumentó de peso para hacer el papel del alcalde Antonio Estudillo y desde hace algunas semanas se encuentra en grabaciones en México.

“Sí claro”, respondió ante la pregunta de si sí había subido de peso por temas profesionales ante la exigencia de su personaje en “La Desalmada”. “Hay que deslindarse un poco de eso cuando uno depende del personaje que uno interpreta”, agregó.

“Mi personaje es un alcalde, le quise dar una parte grotesca al personaje, no mucho, un poquito”, explicó. Y continúo describiendo su papel: “es un personaje que tiene por ahí unas cosas oscuras y entonces lo quise manejar de esta manera”.

" No es una justificación por tragar, lo juro, porque me gusta mucho comer”, afirmó entre risas, “pero el personaje no era un personaje que se dedique a hacer ejercicio”.

“Es un alcalde que vive su vida holgadamente, se la pasa dándose sus gustos y es un ‘delincuentón’”, finalizó.

El galán de telenovelas se ha caracterizado en sus casi 30 años de carrera por lucir una figura atlética y estar en forma, es por ello que sorprendió la manera en que regresó a la pantalla chica.

Francisco Gattorno afirmó que le gusta hacer ejercicios y se alimenta bien. “Sí me cuido, por supuesto que me cuido”, expresó, “hago mi ejercicio, como bien, me doy mis momentos para buscar lugares así, pasarla tranquilo, caminar”, afirmó.