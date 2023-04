Creada por Debora Cahn, “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original) es un drama de suspenso de Netflix que sigue a Kate Wyler, quien en medio de una crisis internacional intenta compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su turbulento matrimonio con una celebridad política.

Cahn confesó a Tudum que se inspiró en la idea de las parejas que trabajan juntas, y las “parejas en tándem” que trabajan en el Servicio Exterior sienten pasión por lo que hacen, y entre sí. “Pero 10 o 15 años después, estás en una situación en la que la persona que más amas también es alguien con quien compites todo el tiempo”.

“La diplomática”, que se estrenará el 20 de abril de 2023, cuenta con un elenco conformado por Keri Russell, Rufus Swell, Ali Ahn, David Gyasi, Ato Essandoh, Rory Kinnear, Miguel Sandoval, Nana Mensah, Michael McKean, Pearl Mackie, Celia Imrie, Penny Downie, Bijam Daneshmand y Jess Chanliau. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DIPLOMÁTICA”

1. Keri Russell como Kate Wyler

Keri Russell, conocida por sus papeles en “The Americans”, “Cocaine Bear”, “Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker”, “Waitress”, “August Rush”, “Austenland”, “Extraordinary Measures” y “Running Wilde”, da vida a Kate Wyler, una diplomática estadounidense experimentada que pasó su carrera trabajando entre bastidores en regiones devastadas por la guerra para hacer del mundo un lugar mejor.

De acuerdo con la descripción de Netflix, “Kate planeaba viajar a Kabul para su próxima asignación, pero se ve obligada a vivir en un ámbito desconocido e incómodo cuando el presidente le pide que se desempeñe como embajadora de EE. UU. en el Reino Unido, un puesto mucho más formal y que llama la atención”.

Keri Russell como Kate Wyler en la serie "La diplomática" (Foto: Netflix)

2. Rufus Sewell como Hal Wyler

Rufus Sewell, que participó en “A Knight’s Tale”, “The Legend of Zorro”, “The Illusionist”, “The Holiday”, “Tristan & Isolde”, “The Man in the High Castle”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “The Pale Horse” y “Kaleidoscope”, asume el rol de Hal Wyler, el carismático esposo de Kate y un diplomático legendario.

“Negoció el fin de las guerras, pero se ganó muchos enemigos en el camino a través de medios despiadados y manipuladores sin disculpas. Estar fuera del centro de atención y dejar que su esposa brille no es algo natural para Hal”.

Rufus Sewell como Hal Wyler en la serie "La diplomática" (Foto: Netflix)

3. David Gyasi como Austin Dennison

En “La diplomática”, David Gyasi, conocido por sus papeles en “Interstellar”, “Carnival Row”, “Cloud Atlas”, “Annihilation”, “Half Bad: The Bastard Son & The Devil Same”, “The Sandman”, “Containment” y “Troy: Fall of a City”, interpreta a Austin Dennison. Se trata del secretario de Asuntos Exteriores británico del primer ministro Trowbridge.

David Gyasi como Austin Dennison en la serie "La diplomática" (Foto: Netflix)

4. Ato Essandoh como Stuart Heyford

Ato Essandoh, que apareció en “Chicago Med”, “Copper”, “Jason Bourne”, “Garden State”, “Blood Diamond”, “Altered Carbon”, “The Code”, “Away”, “Elementary” y “Blue Bloods”, da vida a Stuart Hayford, el subjefe de misión de Kate en la Embajada de los Estados Unidos en Londres.

Ato Essandoh como Stuart Heyford en la serie "La diplomática" (Foto: Netflix)

5. Ali Ahn como Eidra Graham

Ali Ahn, conocida por producciones como “Raising Dion”, “Liberal Arts”, “Billions”, “Supernatural”, “The Other Two”, “Next”, “The Breaks” y “Black Box”, es la encargada de interpretar a Eidra Park, el jefe de la estación de la CIA en Londres, uno de los centros de la CIA más grandes del mundo.

Ali Ahn como Eidra Graham en la serie "La diplomática" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La diplomática”: