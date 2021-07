La serie “Little House on the Prairie” o también conocida en algunos países de Latinoamérica como “La familia Ingalls” es recordada como una de las producciones más exitosas de todos los tiempos debido a su gran aceptación por el público a nivel mundial. Pero durante las grabaciones hubieron algunos hechos que la mayoría desconoce y que se han llegado a revelar.

Uno de los primeros es que las actrices Melissa Gilbert quien interpretó a Laura Ingalls, junto a Melissa Sue Anderson (Mary) tuvieron una relación tensa en el set durante las grabaciones de la serie. Fue así que Gilbert pensó que Anderson era fría y engreída. Esto se detalla en la autobiografía de Prairie Tale.

Por su parte, Anderson manifestó que apenas pudo interactuar con Melissa Gilbert debido a que las dos eran “muy diferentes”. Precisamente, en la biografía de Anderson titulada The Way I See It, indica que “Little House” funcionó durante 8 temporadas, “un tiempo insoportablemente largo para pasar cerca de un compañero de trabajo que no puedes soportar”.

Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson y las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush dieron vida a los integrantes de la clásica serie. (Foto: NBC)

LAS BROMAS QUE MICHAEL LANDON HACÍA A SUS COMPAÑEROS

Michael Ladon siempre se caracterizó por su simpatía y amistad con todos los personajes del elenco, aunque había otro lado que solo los actores de la serie conocían y era su reputación como bromista, especialmente entre sus amigos.

Según History 101, al actor le gustaba hacer bromas pesadas a todos en el set de Little House on the Prairie, y sorprendía a los coprotagonistas con diversos animales como insectos, arañas y ranas. Otro detalle que se reveló fue que en una ocasión se metió una rana viva en la boca que saltaba y aterrorizaba a todos.

Una de estas bromas fue recordada por Alison Arngrim, quien interpretó a la traviesa Nellie Oleson, y que en una entrevista con Megyn Kelly en el programa The Today Show (2018) explicó de qué se trataban.

Arngrim elogió a Landon por tener un cálido sentido del humor y relató la historia de cómo el actor le dio la bienvenida a una destacada actriz que fue invitada a participar de la serie. Si bien no reveló el nombre de esta persona, indicó que era alguien que apreciaba mucho la salud y el estado físico, y complementaba a Landon por su apariencia juvenil.

La serie fue protagonizada por Michael Landon como Jonathan Smith, un ángel enviado a la Tierra para ayudar a las personas necesitadas. (Foto: NBC)

Landon, muy serio le dijo a la invitada que mantenía su apariencia joven comiendo una taza de alpiste todas las mañanas antes del desayuno. La invitada no creyó en su cuento, según Arngrim, pero en realidad compró alpiste a granel, en un intento de copiar a Landon. Esto causó la impresión de sus compañeros compañeros de reparto.

Por otro lado, el productor Kent McCray también confirmó esta versión de las bromas de Landon, y señaló que este tipo de actos eran constantes y divertidos, aunque no quiso compartir algunos de los trucos más subidos de tono que Landon le hizo a sus compañeros.

Lo que si mencionó fue que Landon asustaba a los personajes del elenco con tarántulas, serpientes y ranas y refirió que a veces, incluso tenía una rana en la boca, solo para asustar a los demás. Aunque la que más caía en las bromas era Melissa Gilbert.