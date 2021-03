Michael Landon y Melissa Gilbert desarrollaron un fuerte vínculo durante el tiempo que trabajaron juntos en Little House and the Prairie y esta amistad se mantuvo varios años después hasta el día que el recordado ‘Charles Ingalls’ falleció.

Los detalles de la solida amistad que se formó entre los actores se pueden leer en el libro autobiográfico “Prairie Tale” de Gilbert y ahí cuenta sobre la conversación que tuvieron el último día de grabación de “La familia Ingalls” y la última visita que le dio.

Melissa asegura que cuando se enteró que Michael Landon estaba muy enfermo, inmediatamente decidió ir a visitar, pero también tuvo muchas dudas sobre si era lo indicado o no, así que después de todo, fue a verlo por última vez.

¿QUÉ LE DIJO MICHAEL LANDON A MELISSA GILBERT?

Cuando Melissa Gilbert vio por primera vez a Michael Landon durante sus últimas semanas, su apariencia la sorprendió. Ella dice que nunca vio a nadie “tan enfermo” como él.

“Estaba extremadamente delgado y frágil”, escribió Gilbert. “Parecía el doble de su edad. Su cabello era blanco y su piel gris; todo su color se había desvanecido. Era como si fuera casi invisible “. Gilbert dice que ella tomó su mano y pensó en todos los años que pasaron trabajando juntos. Ella no sabía qué decir, así que simplemente se sentó con él.

Cuando Landon habló, Gilbert dice que le dijo que vio todas las películas en las que ella había aparecido. Después de hacer esa revelación, el actor le dijo que siempre supo que ella sería “la indicada”.

Inmediatamente Melissa entendió que el también creador de “La familia Ingalls” siempre eligió a la actriz adecuada para interpretar a ‘Laura Ingalls’. También sabía que ella se destacaría una vez que terminara el programa. Gilbert confesó que el último día de filmación, le dijo a Landon que no sabía qué hacer después de Little House .

Landon le dijo que no tuviera miedo y que el final de la serie era solo el comienzo para ella. Una vez que vio todo el éxito que tuvo después de la cancelación del programa, supo que tenía razón sobre lo que le había dicho años antes.

Después de una larga conversación, Michael Landon la abrazó y ya no era necesario decir más, ya que ese momento su suficiente para entender el amor y respeto que siempre se tuvieron.