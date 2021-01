“Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, es una exitosa serie de televisión estadounidense producida y transmitida por la NBC entre 1974 y 1983. El programa duró nueve temporadas y se convirtió en un fenómeno televisivo que cautivó a varias generaciones que siguieron fielmente la historia protagonizada por Michael Landon.

La serie de televisión está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y fue filmada hace más de 40 años en los Estados Unidos, pero hasta la fecha siguen saliendo a la luz detalles que pocos (o nadie) conocían.

“La familia Ingalls” sigue la historia de Charles Ingalls. Él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, donde se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

Melissa Gilbert interpretó a Laura Ingalls, la hija de Charles Ingalls en el exitoso programa, papel que la catapultó a la fama y le abrió las puertas al mundo de la actuación. La actriz estadounidense reveló cómo consiguió el papel que la hizo mundialmente popular.

“La familia Ingalls” está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y fue filmada hace más de 40 años en los Estados Unidos (Foto: NBC)

LA FAMILIA INGALLS: CÓMO MELISSA GILBERT CONSIGUIÓ EL PAPEL DE LAURA INGALLS

Melissa Gilbert obtuvo el papel de Laura Ingalls Wilder para “Little House on the Prairie” tras superar un casting al que se presentaron otras 500 actrices jóvenes, en parte por su parecido con los actores Karen Grassle y Michael Landon.

Durante un episodio de su podcast “Gilbert and Busfield”, la actriz compartió sus recuerdos de “Little House on the Prairie” y contó la historia de cómo Leslie Landon le dio la noticia de que había conseguido el papel.

Melissa Gilbert recordó varias audiciones diferentes para “La familia Ingalls”. Según su testimonio, la primera fue una gran llamada a todos los actores jóvenes de Hollywood. Ella tenía nueve años y asistía al colegio.

“Mi mamá me recogió en la escuela, me cambié en el auto de mi uniforme escolar a mi uniforme de audición que era una camisa de franela y un overol me puse el pelo en coletas que era mi cabello de audición y fuimos a la audición. Había un montón de otras chicas en la sala, las mismas personas que adicionaron para las mismas cosas para las que yo audicioné todo el tiempo mientras crecía”, comenzó a contar.

Melissa Gilbert interpretó a Laura Ingalls, la hija de Charles Ingalls en el exitoso programa. (Foto: NBC)

La segunda audición implicó una prueba de química con el protagonista Michael Landon, aunque Melissa Gilbert no lo sabía en ese momento. La actriz contó que no conocía a Landon, ni había oído de él antes de esa prueba.

“Luego tuve una devolución de llamada para conocer a Michael Landon”, dijo Gilbert. “No tengo idea de quién era, ni idea. Me presenté en la audición. Esta vez había menos chicas y fui a encontrarme con él. Así que hice lo mío, hice mi audición, respondí mis preguntas, salí y él dijo: ‘Muchas gracias’. Dije, ‘Está bien, gracias’ y me fui, no pensé nada en eso”, narró.

Gilbert hizo otra prueba de pantalla, pero esta vez con Landon y Melissa Sue Anderson, que también estaba haciendo una audición para el papel de Marry. “Recuerdo la escena con Michael Landon sobre todo”, dijo Gilbert. “Simplemente encaja”.

Gilbert fue a la misma escuela que Leslie Landon, la hija de Michael Landon en la vida real. Gracias a esto, la actriz se enteró que consiguió el papel mientras almorzaba.

“No fue gran cosa hasta que un día estaba en la escuela y estaba en el área del almuerzo y esta chica se acercó a mí”, dijo Gilbert. “Ella dijo, ‘¿Eres Melissa?’ Dije: ‘Sí, lo soy’. Ella dijo: ‘Hola, soy Leslie Landon y mi padre es Michael Landon y él dice que vas a interpretar a Laura’, contó.

“Nadie sabía. Mis agentes no lo sabían. Mi mamá no lo sabía. Solo grité y corrí a la oficina, les pregunté si podía usar el teléfono [y] llamé a mi mamá. Le conté lo que pasó. Ella no tenía ni idea. Llamó a mis agentes. No tenían ni idea “, agregó Gilbert, recordando el emocionante momento.