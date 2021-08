La serie que deslumbró a todos en los años 90 conocida como “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en su idioma original) estuvo basada en varios libros de Laura Ingalls Wilder. Es en esta producción estadounidense donde se pudo apreciar el trabajo de Melissa Sue Anderson, quien encarnó a Mary Ingalls.

Sue Anderson empezó en el mundo de la actuación a muy temprana edad. Su problema con el asma hizo que ella se involucre en actividades que a penas y podría controlar el ritmo. Fue su profesora de baile, quien le vio talento e insistió con sus padres para que pasara por algunas pruebas y así pueda mostrar su potencial.

Tras pasar por una serie de comerciales en televisión, los principales productores se peleaban por tenerla en sus rodajes y fue así que empezó en producciones como “Bewitched” y “The Brady Bunch”. Con un poco de experiencia, a los 11 años, Melissa Sue recibió la noticia que formaría parte del elenco de “La familia Ingalls”.

Tras sus primeras temporadas en “Little House on the Prairie”, Anderson tuvo que pasar por varias situaciones de tensión, pues en la temporada 4 de la serie, Mary Ingalls perdió la vista, aproximadamente a los 14 años. Pero, lo mejor vendría mejor, pues en el año 1978, la actriz fue nominada a los Premios Emmy por su gran papel realizado en la exitosa producción.

La familia Ingalls estuvo basada en varios libros de Laura Ingalls Wilder (Foto: NBC )

¿QUÉ PASÓ CON MELISSA SUE ANDERSON DE “LA FAMILIA INGALLS”?

Luego de su paso, con gran suceso, por “La familia Ingalls”, Melissa Sue Anderson tuvo ofertas por todos lados. En 1981 se le pudo ver en películas como “The Love Boat” , el drama criminal “CHiPs” y “Fantasy Island”. Cuando actuó en “La casa de la pradera”, Michael Landon le pidió que también apareciera en la película “El corredor más solitario”, donde tuvo el papel de la primera novia de John Curtis.

Cuando su carrera llegaba a su fin, la actuación dejó de ser su prioridad para Melissa Sue Anderson. En el 2006 grabó uno de sus últimos proyectos televisivos; una miniserie que llevó el nombre de “10.5 Apocalypse”, donde dio vida a la primera dama Megan Hollister. En el 2014 tuvo un papel intrascendente en “Veronica Mars” como la mamá de Stosh. Su última producción fue su autobiografía titulada, “The Way I See It: A Look Back at my Life on Little House” en la cual narra sus inicios a temprana edad como actriz.

Una de sus últimas apariciones fue como la primera dama Megan Hollister, en "10.5 Apocalypse" (2006)

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE MELISSA SUE ANDERSON?

El haber iniciado su carrera a tan corta edad y las innumerables producciones en las que mostró su talento, los entendidos estiman que la fortuna de Melissa Sue Anderson bordea los 1.5 millones de dólares. Si sigue con algunos proyectos cinematográficos o algunos programas en la televisión, se espera que esa cantidad siga en aumento.

Se conoce que Anderson se casó con el productor y escritor Michael Sloan, quien formó parte de los programas “The Hardy Boys / Nancy Drew Mysteries” y “The Equalizer” entre muchos otros. La pareja se casó en 1990 y tuvieron dos hijos.

Sue Anderson tiene dos hijos y vive en Montreal, Canadá.

Desde el 2002, Sue Anderson vive en Canadá junto a su familia. Se nacionalizó canadiense y la prensa asegura que está alejada del mundo de la actuación para dedicarse en tiempo completo a ser ama de casa y la crianza de sus hijos.