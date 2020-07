El éxito de “La familia P.Luche” llevó al reconocimiento internacional a los actores del elenco. La serie inició como un sketch de “XH Derbez”, pero fue tanta la acogida que recibió que terminó convirtiéndose en uno de los programas icono de la comedia mexicana, protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval junto a Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres, Miguel Pérez y Bryan Gibran Mateo.

La historia de la comedia contaba la típica vida de una familia mexicana común y corriente oriunda de la ficticia Ciudad Peluche; durante 80 episodios, los protagonistas lograron convertirse en los actores más populares de México, siendo Consuelo Duval la que se llevó los aplausos al ser la principal y aparente villana de la serie.

Consuelo Duval llegó a la serie creada por Eugenio Derbez y producida por Televisa con un gran número de producciones en su haber. Entre las que más destacan: “Te sigo amando”, “La usurpadora”, “El privilegio de amar”, “Serafín”; entre otros. Pero también ya había trabajado antes con Derbez, en las recordadas “Derbez en cuando” y “La Hora Pico”.

Así reaccionó Consuelo Duval ante presencia de Eugenio Derbez en el Oscar (Foto: Televisa)

Del trabajo de Duval se sabe mucho; de hecho, casi todos su trabajos en actuación como en su rol de conductora de TV han sido en Televisa. Sin embargo, hace unos años, la relación entre la actriz y la casa televisiva llegó a su fin de la manera menos amical posible. A continuación te contamos todos los detalles.

CONSUELO DUVAL Y SU POLÉMICA SALIDA DE TELEVISA

La actriz mexicana se encuentra entre uno de los peores escándalos mediáticos, tras volverse a recordar los verdaderos motivos de su despido de Televisa tras ser parte de la empresa por muchos años. Su salida fue uno de los casos más inesperados y polémicos en su momento.

Años más tarde, el tema vuelve a ponerse sobre la mesa, luego que muchos usuarios de las redes sociales comenzaran a hablar sobre el tema.

La familia P. Luche: la vez que Consuelo Duval se agarró a golpes con su propia hija, Paly Duval (Foto: Instagram / Consuelo Duval)

Quizá mucho no recuerden, pero Consuelo Duval ya había hablado sobre los motivos que la llevaron a ser despedida de la televisora mexicana, una confesión que realizó hace algún tiempo en el programa “Netas Divinas” de Unicable.

En ese entonces Duval reveló que su salida se debió a su mala actitud, pues se encontraba pasando por varios momentos complicados como su divorcio y la enfermedad de su papá, que la afectaron emocionalmente.

“Salí por berrinchuda… no por soberbia, quería justicia, me llegó todo al mismo tiempo y es que me divorcié. Luego al año, me anuncian que mi papá tiene cáncer”, contó entonces; donde también reveló que por tratar de ocultar sus emociones, las cosas terminaron saliéndose de control.

LA ÍNTIMA CONFESIÓN DE CONSUELO DUVAL

La actriz mexicana de 51 años abrió el baúl de los recuerdos en el programa de Yordi Rosada, compartido el pasado 17 de junio. En la entrevista, Duval recordó un pasaje de su vida junto al actor y conductor de TV Raúl Araiza. La comediante sorprendió a todos sus seguidores después de revelar que su “primera vez” en la intimidad fue con él.

“[Fue] mi primer novio, que mi hermano como se encabr...ó, hizo [escándalo]”, reveló la protagonista de “La Familia P. Luche”, para luego agregar que ambos se flecharon cuando ella trabajaba como recepcionista en la televisora de San Ángel. Duval calificó como muy “amoroso” al conductor del programa “Hoy”.

La actriz, además, detalló que aquel primer encuentro fue en un motel “de cortinita”, porque Araiza ya era conocido.

“Viéndolo por el lado en que la primera vez es la que te marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente que estaba en la época del desmadre, a mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada”, aseguró Consuelo Duval.

Sin embargo, el amor no duró mucho, según la actriz cómica, el conductor terminó la relación para salir con otra actriz. “A mí me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón”, agregó.

