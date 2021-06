Bárbara Torres es una de las comediantes más queridas de México y siempre será recordada por ser ‘Excelsa’ en la serie “La Familia P. Luche”. Su personaje logró marcar un antes y después en la carrera artística de la actriz argentina que hasta el día de hoy sigue disfrutando de la popularidad que le dio este icónico personaje.

A pesar que el programa de Eugenio Derbez terminó en 2012, la interprete de 48 años sigue usando el uniforme de la querida trabajadora el hogar para realizar diversas presentaciones donde deleita a sus más fieles seguidores con sus ocurrencias.

En una reciente entrevista con el programa “Sale el sol”, Bárbara Torres ha revelado como surgió este icónico personaje y también reveló cómo fue que decidió emigrar a México.

BÁRBARA TORRES Y SU CREACIÓN DE EXCELSA

Bárbara Torres reveló que terminó su carrera de Pedagogía y dirección en Argentina, así que inmediatamente se puso a trabajar en un canal estatal de su país natal y también era parte de diversas obras teatrales y en ese inter de la obra una amiga le preguntó por qué no se iba hacer comerciales a México.

La actriz aceptó la propuesta y llegó a México con muy poco dinero: “Llego y mi hermana me decía: ‘Te contrato a un hotel’ y yo de: ‘No, me voy a un hostal’. Nunca había ido a un hostal, que está padre cuando eres chavo, pero de repente te ponen a dormir en una habitación con 6”.

Bárbara Torres interpretó a Excelsa durante las tres temporadas de "La familia P. Luche" (Foto: Televisa)

“Empecé a hacer comerciales y de ahí me mandaron a hacer un casting para lo de Eugenio, que no lo conocía, y me dice que haga un personaje; en mi maleta traía puros personajes, muy poca ropa mía: a una enfermera, a una jefa de seguridad alemana... Eso yo lo hacía en Argentina animando fiestas. Prepare una cosa justamente con Esmeraldita, que es el original de Excelsa”, recordó. “

“De ahí hice un monólogo que fue el que presente en lo de Eugenio y quedó Excelsa, que significa persona elevada de categoría espiritual”, recordó.