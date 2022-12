“La gloria” es una serie surcoreana de Netflix dirigida por Ahn Gil Ho con un guion de Kim Eun-sook, quien anteriormente trabajó en proyectos como “The Heirs”, “Descendientes del sol”, “Goblin”, y “Jardín secreto”. La ficción asiática narra la historia de Moon Dong-eun, una joven que soñaba con ser arquitecta pero tuvo que abandonar la escuela secundaria debido a la violencia escolar.

Años después, decide vengarse, tanto de los perpetradores como de los que presenciaron los hechos sin intervenir. Para lograrlo se convierte en maestra en la escuela de la hija de su principal abusadora.

Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran y Park Sung-hoon son los protagonistas de “La gloria”, que se estrenará el 30 de diciembre de 2022. Pero ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA GLORIA”

1. Song Hye-kyo como Moon Dong-eun

Song Hye-kyo, que obtuvo popularidad internacional gracias a sus papeles protagónicos en los dramas televisivos como “Autumn in My Heart” (2000), “All In” (2003), “Full House” (2004), “That Winter, the Wind Blows” (2013) y “Descendants of the Sun” (2016), da vida a Moon Dong-eun, una mujer que busca vengarse de las personas que le hicieron bullying en su infancia.

Song Hye-kyo como Moon Dong-eun en la serie coreana "La gloria" (Foto: Netflix)

2. Jung Ji-so como la joven Moon Dong-eun

Jung Ji-so, conocida internacionalmente por su papel de Park Da-hye en la galardonada película “Parasite”, es la encargada de interpretar a la versión más joven de Moon Dong-eun, es decir, la estudiantes que soportó los abusos de sus compañeros por años.

3. Lee Do-hyun como Ju Yeo-jeong

Lee Do-hyun, el actor surcoreano recordado por sus papeles en “Hotel del Luna” (2019), “18 Again” (2020), “Sweet Home” (2020) y “Youth of May” (2021), asume el rol de Ju Yeo-jeong en la serie “La gloria”. Se trata de un cirujano plástico.

Lee Do-hyun como Ju Yeo-jeong en la serie coreana "La gloria" (Foto: Netflix)

4. Lim Ji-yeon como Park Yeon-jin

Lim Ji-yeon, quien hizo su debut cinematográfico en 2014 con un papel principal en el thriller erótico “Obsessed”, encarna a Park Yeon-jin, el principal obejtivo de la venganza de Moon Dong-eun, debido a todo lo que le hizo en el pasado.

Lim Ji-yeon como Park Yeon-jin en la serie coreana "La gloria" (Foto: Netflix)

5. Shin Ye-eun como la joven Park Yeo-jin

Shin Ye-eun, mejor conocida por su papel en la serie web “A-Teen” y su secuela “A-Teen 2″, en “He Is Psychometric”, “Welcome” y “More Than Friends”, interpreta a la versión más joven de Park Yeo-jin, la principal abusadora de la protagonista de “La gloria”.