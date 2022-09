Para los amantes del thriller psicológico, Netflix ha sumado una nueva propuesta a su cartelera y se trata, nada más y nada menos, que de una producción española. “La jefa” retrata los problemas de la inmigración, la maternidad y los vientres de alquiler. Al mismo tiempo, juega con tu mente, manteniéndote al borde del asiento.

La cinta sigue la historia de Sofía, una joven inmigrante que llega a España con la esperanza de construir un futuro diferente. Las oportunidades empiezan a surgir cuando Beatriz, una exitosa empresaria, le da un puesto permanente en su empresa.

Sin embargo, poco tiempo después el personaje de Cumelén Sanz descubre que está embarazada. Piensa tener un aborto, pero su fe se lo impide, por lo que solo espera el momento en el que la despidan.

En su lugar, su jefa le ofrece cuidar de ella durante el embarazo y recompensarla generosamente, a cambio de darle en adopción el hijo a ella. Sofía firma un contrato y todo parece ir de maravilla, pero pronto descubrirá que no es así.

A continuación les explicaremos el final de la película española, así que estén preparados para algunos SPOILERS.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA PELÍCULA “LA JEFA”?

A pesar de firmar un contrato con Beatriz, Sofía empieza a dudar, además de sentirse cada vez más controlada y aislada en la casa de campo. Su jefa no la deja salir, despide a Tati y la observa constantemente a través de cámaras de seguridad

Nacho va al rescate de Sofía

Cuando la historia que Sofía le cuenta a Nacho deja de tener sentido, este empieza a sospechar que algo no marcha bien con ella, por lo que empieza a buscarla para saber qué es lo que está pasando.

Nacho va a la oficina de la empresa y obtiene la dirección de Beatriz de su recepcionista. Eventualmente, puede ponerse en contacto con su novia a través del intercomunicador y ella le pide que llame a la policía.

Sin embargo, cuando Beatriz regresa a casa, ve que Nacho está en medio del camino y, después de todo lo que había estado ocurriendo con Sofía, decide atropellar a Nacho con su auto.

Por si se preguntaban si logró sobrevivir, la respuesta es no. Beatriz incluso oculta su cuerpo y coche.

Beatriz atropella a Nacho con su lujoso auto en "La jefa" (Foto: Netflix)

La pelea entre Sofía y Beatriz

Al momento de ingresar a la casa, Sofía pretende no saber nada y vuelve a fingir ser amable con ella. Beatriz trata de mantenerse tranquila, pues la joven está cargando al bebé, e incluso se disculpa con ella. Aunque sabemos que, desde hace un tiempo, no trata a la joven argentina como a una persona, sino simplemente como un vientre que le pertenece temporalmente.

Después de lo que le pasó a Nacho, Sofía finalmente se enfada, pues piensa que Beatriz planea matarla también una vez que dé a luz al bebé. Por ello, termina golpeando a Beatriz y la mantiene atada.

Beatriz está atada luego de que Sofía la golpeara en el final de "La jefa" (Foto: Netflix)

La empresaria trata de convencerla de que planeaba seguir al pie de la letra el contrato que ambas firmaron, pero Sofía no le cree. Cuando llega a liberarse, Beatriz intenta estrangular a Sofía, pero la joven tomó unas tijeras y la apuñaló. Ahora los roles se han invertido y quien queda sin poder hacer nada es Beatriz, mientras que Sofía ahora es la del control.

Aunque no se ve claramente si la mujer murió, se asume que, para los créditos de “La jefa”, dicho personaje ha llegado también a su final.

Sofía da a luz

Luego de esa intensa escena, Sofía deja la casa, aún con el cuerpo y la ropa cubierta de sangre. Sin embargo, cuando está a mitad del recorrido que debe hacer, se le rompe la fuente, lo que significa que el bebé llegará dentro de poco.

Al final, la joven argentina se ve obligada a dar a luz al hijo que no quiso tener desde un principio y allí termina la película. No se explica claramente qué sucede con Sofía, pero podemos concluir que, dado que está en el medio de la nada y no tiene como llamar a nadie, tiene bajas probabilidades de sobrevivir, al igual que el niño que lleva dentro.