“La ley de la selva” es un reality de Netflix que se grabó en la jungla colombiana con 200 personas de producción. La producción original de TIS presenta una idea novedosa en este tipo de formatos y se estrenará el 15 de marzo de 2023 en la popular plataforma de streaming.

“Más allá de ser un reality de supervivencia, reta los valores morales de la gente y sus dilemas éticos de si trabajan por un grupo o por su propio beneficio. Esa es la premisa que diferencia ‘La ley de selva’”, indicó Magdalena La Rotta, showrunner del programa, a Produ.

El reality tiene como host a la mexicana Yolanda Andrade, y cuenta con participantes como Leslie Gallardo, Gina Torres, Bruce Santillan, Zoe Joffre, César Morales, Fabian Camberos, Paola Michelle, Sandy Padilla, Diego Alfaro, Adrián Andrés, Josué Villanueva, John Guts y Layla Neri.

“Los participantes no sabían de qué se trataba show. Estaban preparados para la fortaleza física, no para el dilema moral y poner al límite la codicia. Estar entre si juegan limpio o sucio. Además, para el televidente es interesante y emocionante porque no en todas las ocasiones sabe si los concursantes realmente tuvieron un error natural o si fue algo intencional” explicó la ejecutiva.

LISTA DE CONCURSANTES DE “LA LEY DE LA SELVA”

1. Leslie Gallardo

Leslie Gallardo, modelo y conductora mexicana de 23 años de edad que anteriormente participó en “La Venganza de los Ex VIP”, reality show de MTV Latinoamérica y Paramount+, y en la quinta temporada de “Acapulco Shore”, es un de las concursantes del nuevo reality de Netflix.

Leslie Gallardo es una de las participantes del reality "La ley de la selva" (Foto: Leslie Gallardo/ Instagram)

2. Bruce Santillan

Bruce Santillan, cantante de pop mexicano mejor conocido como miembro del grupo Wapayasos, que ha lanzado álbumes como Escuadrón y Un Rayo de Sol, asume el reto de ser parte de los participantes de “La ley de la selva”.

Bruce Santillan es uno de los participantes del reality "La ley de la selva" (Foto: Bruce Santillan/ Instagram)

3. Zoe Joffre

Zoe Joffre es una feminista trans, activista, actriz, conductora y fundadora de “Somos humanos” que intenta ganar el premio de 2 millones de pesos mexicanos (alrededor de 108.000 dólares).

Zoe Joffre es una de las participantes del reality "La ley de la selva" (Foto: Zoe Joffre/ Instagram)

4. Adrián Andrés

Adrián Andrés, influencer que ha estudiado baile en México, Canadá, Estados Unidos y Alemania y que participó en la famosa obra musical “Hoy no me puedo levantar”, es uno de los concursantes del programa que nació de una idea original de Juan Carlos Durán.

Adrián Andrés es uno de los participantes del reality "La ley de la selva" (Foto: Adrián Andrés/ Instagram)

5. Gina Torres

Gina Torres, una gimnasta y ciclista originaria de Guadalajara Jalisco que participó en la tercera temporada de “Exatlón México” y se convirtió en la eliminada número 11 del programa, vuelve a los realities con “La ley de la selva”.

Gina Torres es una de las participantes del reality "La ley de la selva" (Foto: Gina Torres/ Instagram)

6. John Guts

John Guts, el músico y expareja de la recordada participante de “Acapulco Shore” Brenda Zambrano, también es uno de los concursantes del reality de Netflix.

Los otros participantes de “La ley de la selva”: