A puertas del estreno de la temporada número 24 de “La ley y el orden: unidad de víctimas especiales”, ha surgido una gran controversia. Recientemente, se confirmó que esta será la última entrega en la que aparecerá el querido personaje Amanda Rollins. Al parecer, habrían motivos detrás de esta decisión en la serie de NBC.

“Law & Order: SVU”, como se le conoce originalmente, es un spin-off que se emitió por primera vez en 1999 y consiste en capítulos autoconclusivos de la resolución de casos policiales.

Después del anuncio, la reacción de los seguidores de la serie fue negativa, pues muchos no estaban de acuerdo con esta decisión.

La temporada 24 de “La ley y el orden” se estrenará el 22 de setiembre de 2022 y será la despedida de Kelli Giddish, la actriz que interpreta a Amanda Rollins.

Amanda Rollins (Kelli Giddish) es una detective de la unidad de víctimas especial de Manhattan en "La ley y el orden" (Foto: NBC)

¿POR QUÉ AMANDA ROLLINS YA NO ESTARÁ EN “LA LEY Y EL ORDEN”?

De acuerdo con la información publicada por “Variety”, no habría sido decisión de la actriz que da vida a Amanda Rollins dejar “La ley y el orden”. Sin embargo, si estaban buscando culpar a David Graziano, el showrunner de la serie, él tampoco es el responsable.

Al parecer, la decisión habría venido de más arriba en la cadena y que no se pudo llegar a un acuerdo en las negociaciones salariales. A pesar de la insistencia de productores ejecutivos como Mariska Hargitay, no había forma de cambiar el panorama.

¿QUÉ DIJO KELLI GIDDISH SOBRE SU SALIDA DE “LA LEY Y EL ORDEN”?

A pesar de los rumores que aseguraban que la salida no fue en buenos términos, la actriz que interpreta a Amanda Rollins, Kelli Giddish, no hizo comentarios que respaldaran estas especulaciones.

El 25 de agosto confirmó su salida de “La ley y el orden” y solo se mostró agradecida por la experiencia que tuvo al interpretar este personaje por tanto tiempo.

“Quería abordar la conversación que he visto en línea y hacerles saber a todos que esta será, de hecho, mi última temporada en ‘Law & Order: SVU’”, escribió en una de sus publicaciones de Instagram. “Interpretar a Rollins ha sido una de las mayores alegrías y privilegios de mi vida. He sido muy afortunada de ser parte de la familia de ‘La ley y el orden’ durante los últimos 12 años. Simplemente no hay otro personaje en la televisión como Rollins. Ella ha crecido y cambiado, y yo también. Empecé en este programa cuando tenía poco más de 20 años y estoy agradecida de haber pasado tantos años de mi vida adulta con Rollins en mi vida”.