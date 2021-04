El esperado regreso de Elliot Stabler, uno de los personajes más queridos de “Law & Order: Special Victims Unit” (“La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”) se dio durante el crossover que derivó en el estreno de “Law & Order: Organized Crime”, el spin-off que sigue a Stabler, interpretado por Chris Meloni, mientras trabaja con una unidad diferente del NYPD.

Meloni dejó la franquicia abruptamente en la temporada 12 tras no llegar a un acuerdo contractual al final de esta. En la siguiente, cuando comenzó la 13, Stabler se había retirado de la fuerza policial sin decir nada a sus compañeros de trabajo. En tanto, Olivia se enteró de la devastadora noticia en el al mismo tiempo que lo hizo los fans de la serie.

Diez temporadas después el personaje regresó a “Law and Order: SVU” para dar inicio, además, al spin-off que se basará en la historia del detective mientras dirige la división de crimen organizado de la policía de Nueva York. El título de esta nueva ficción es “Organized Crime”. ¿Qué pasó en el capítulo? Aquí todos los detalles.

Elliot Stabler regresó después de 10 temporadas a la historia, para dair inicio al spin-off “Organized Crime” (Foto: NBC)

CÓMO FUE EL REGRESO DE ELLIOT STABLER A “LAW & ORDER: SVU”

El episodio comienza con Olivia Benson (Mariska Hargitay) conduciendo bajo la lluvia, corriendo hacia una escena del crimen. Odafin ‘Fin’ Tutuola (Ice-T) la llama y le dice que están esperándola en la estación. La capitana se disculpa y le dice que se presentará en cuanto pueda. Cuando llaga a la escena se da con la sorpresa que una de las víctimas que está siendo cargada en una ambulancia, es Kathy Stabler.

Es allí cuando Olivia escucha que alguien la llama por su nombre, se vuelve y susurra: “¿Elliot?”. En efecto, es él. Los exsocios caminan uno hacia otro mirándose fijamente, como si no pudiera creer que es verdad lo que está sucediendo. “Intentaron matarla”, dice finalmente Stabler, en un evidente estado de shock. “Intentaron matar a Kathy”.

En el hospital, ‘Fin’ informa a Olivia. La bomba estaba en un auto alquilado. Aparentemente, los Stablers han estado viviendo en Italia, porque Elliot es el enlace internacional del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York en Roma. Está en la ciudad para asistir a una reunión del departamento, pero Kathy lo acompañó para convertirlo en un viaje. Y siguiendo un consejo de Fin, estaban planeando asistir a la fiesta para celebrar el premio de la capitana.

Las investigaciones sobre el atentado continúan y el escuadrón atrapa a un sospechoso en una manifestación contra la policía cerca del lugar de la explosión. Stabler aparece en la escena y pide interrogar al sujeto: “Liv, te doy mi palabra, me portaré bien”, le dice a Benson, quien luego acepta. Sin duda una mala idea, pues un ofuscado Elliot intenta acabar con él; afortunadamente, Olivia se interpone directamente en el camino y evita una masacre.

En el hospital, Kathy despierta pero no puede recordar nada sobre el incidente y está gravemente herida. Aun así solo quiere saber lo que pasa entre su Elliot y Olivia. “¿Realmente no hablaste durante 10 años?”, pregunta. Liv confirma que ni siquiera sabía que Stabler estaba trabajando nuevamente para la fuerza. “Eso es lo que me dijo Elliot. No le creí”, dice Kathy, comenzando a llorar.

Olivia Benson se encuentra con Elliot Stabler en el atento que sufrió la esposa del detective (Foto: NBC)

LA ESPERADA CONVERSACIÓN ENTRE ELLIOT Y OLIVIA

En medio de todos los acontecimiento, Elliot y Olivia no pudieron tener una conversación más personal sino hasta después de la pequeña charla entre la capitana y Katty.

En la sala de espera, Stabler se disculpa por perder el control durante el interrogatorio. “¿Te arrepientes de marcharte, o te arrepientes de caminar, por no haberme dado la cortesía de decírmelo?”, dice ella. “Ambos”, responde él.

Ambos están casi llorando cuando Olivia lo reprocha por la forma en que se fue (“Tenía que averiguarlo por Cragen”) y lo abandonada que se sintió después de eso.

“Eras la persona más importante de mi vida, y simplemente desapareciste”, dice en voz baja. “Lo sé”, dice el detective con los ojos húmedos. “Tenía miedo de que si hubiera escuchado tu voz, no hubiera podido irme”, agregó

DÓNDE ESTUVO ELLIOT STABLER TODO ESTE TIEMPO

Durante las bebidas con Fin, el detective repasa su paradero más reciente. Hizo un “paseo” durante unos años, luego trabajó en seguridad privada en el extranjero y después se reincorporó al Departamento de Policía de Nueva York en su función de enlace hace cuatro años. Tiene más que hacer en Nueva York, incluido testificar en un juicio de algunos jugadores menores que recogió en Puglia, Italia, unos meses antes.

Fin también le da un breve resumen de la vida personal de Olivia durante la última década, incluido el hecho de que tiene un hijo y ha tenido un par de relaciones serias. “¿Quién es el chico?”, pregunta Elliot, pero Fin sonríe y dice que tendrá que preguntarle sobre eso a ella misma.

(Foto: NBC)

EL CROSSOVER DE “SPECIAL VICTIMS UNIT” Y “ORGANIZED CRIME”

El esperado evento cruzado de la serie y su spin-off comienza con la muerte de Katty. Olivia llega al hospital y ve Elliot mirando la cama vacía de su esposa. Ella está muerta. Cuando la capitana se acerca, él se vuelve hacia ella y se derrumba sobre su hombro, comenzando a sollozar. Liv lo abraza, murmurando “lo siento” mientras se desmorona.

El detective busca que el culpable de la muerte de su esposa pague por lo que hizo; sin embargo, el sospechoso que tenían bajo custodia aparece muerto en su celda; alguien hizo que pareciera una sobredosis. Y ahí donde acaba “Law & Order: Special Victims Unit”.

Lo siguiente que sabemos es que es un nuevo día, y Stabler muestra su placa en el juzgado e interroga a los dos tipos malos de Puglia, Italia, que cree que estuvieron involucrados en la muerte de Kathy. Luego les advierte que son hombres muertos.

“Law and Order: Organized Crime” comienza con Stabler siendo criticado por hablar directamente con los malos en el juzgado, lo que podría haber puesto en peligro el caso en gran medida. Pero él sostiene que solo está tratando de cerrar el ataque que mató a Kathy, “por mis hijos”. Luego se encuentra con Olivia en un área de trineos donde Noah se está divirtiendo; ella le da algunas notas sobre el caso, por si acaso lo rechazan.

Todos los Stablers se reúnen para discutir el funeral; es la primera vez en el crossover que vemos a Eli, Maureen y Lizzie. Parece que Kathy tenía la impresión de que Elliot no estaba trabajando en casos peligrosos mientras vivían en el extranjero. También parece que hay cierta contrariedad sobre el anuncio del detective de que no volverá a Roma. En el funeral, al que asiste Olivia, Eli se arrodilla ante la tumba de su madre y solloza.

Luego de los eventos, Stabler se reúne con un mafioso recientemente liberado de la prisión llamado Sinatra (Chaz Palminteri). El detective pregunta si él fue el responsable del atentado. “Si te quisiera muerto”, dice el hombre, “tú estarías en el suelo ahora mismo”.

El departamento decide abrir un grupo de trabajo sobre la situación de bombardeo/almacén. Pero, para disgusto de Elliot, no estará a cargo. Ese honor es para Ayanna Bell (la diputada Danielle Moné Truitt), quien da una mirada seria a las costumbres de la vieja escuela de Stabler.

“Law & Order: Organized Crime” es el spin-off que sigue a Elliot Stabler mientras trabaja con una unidad diferente del NYPD (Foto: NBC)