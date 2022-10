Dirigida por Jeff Wadlow, “La maldición de Bridge Hollow” (“The Curse of Bridge Hollow” en su idioma original) es una comedia de terror de Netflix que narra la historia de un hombre y su hija, quienes deben unirse para salvar su ciudad cuando un espíritu antiguo y travieso hace que las decoraciones de Halloween cobren vida y causen estragos.

Marlon Wayans y Priah Ferguson son los protagonistas de la película que cuenta con Wadlow y Andrea Ajemian como productores ejecutivos. Mientras que Abi Monterey, Dave Sheridan, Gordon Tarpley, Holly J. Barrett, Kelly Rowland, Lauren Lapkus, Nia Vardalos y Rob Riggle también forman parte del elenco.

Entonces, ¿quién es quién en “La maldición de Bridge Hollow”, la nueva cinta de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MALDICIÓN DE BRIDGE HOLLOW”?

1. Priah Ferguson como Sidney

Priah Ferguson, recordada por su papel de Erica Sinclair en “Stranger Things”, asume el rol de Sidney, una adolescente que no está de acuerdo con la mudanza de su familia de Brooklyn a Bridge Hollow. Según la descripción de Netflix, “cuando el espíritu de Stingy Jack escapa para atormentar la ciudad, ella debe unirse a su padre para acabar con él y salvar el día”.

Priah Ferguson como Sidney en la película "La maldición de Bridge Hollow" (Foto: Netflix)

2. Marlon Wayans como Howard

Marlon Wayans, qué participó en películas como “Requiem for a Dream”, “The Ladykillers”, “Scary Movie” y “¿Y dónde están las rubias?”, da vida a Howard, un hombre escéptico de lo sobrenatural y piensa que celebrar Halloween es “tonto”. “Con frecuencia empuja a Syd a realizar actividades que cree que son apropiadas para ella, en lugar de lo que realmente le interesa”.

Marlon Wayans como Howard en la película "La maldición de Bridge Hollow" (Foto: Netflix)

3. Kelly Rowland como Emily

En “La maldición de Bridge Hollow”, Kelly Rowland es la encargada de interpretar a Emily, la madre de Syd. Se caracteriza por ser la mediadora familiar y “con frecuencia interviene para negociar la paz entre su hija y Howard. Espera que la mudanza de la familia ayude a Sydney a recuperarse”.

Kelly Rowland como Emily en la película "La maldición de Bridge Hollow" (Foto: Netflix)

4. Rob Riggle como Sully

Rob Riggle es el responsable de encarnar a Sully, el nuevo vecino de los Gordon que, al igual que el resto de la gente del pueblo, se preocupa mucho por sus decoraciones de Halloween. Por lo tanto, “está consternado por la falta de entusiasmo de Howard por la festividad”.

Rob Riggle como Sully en la película "La maldición de Bridge Hollow" (Foto: Netflix)

5. Lauren Lapkus como Tammy

Lauren Lapkus, que anteriormente participó en “Orange Is the New Black”, “The Wrong Missy”, “Good Girls”, “The Big Bang Theory” y “Jurassic World”, da vida a Tammy, la alcaldesa de Bridge Hollow. Aunque se trata de un puesto honorario, ella se toma su trabajo muy en serio.