Una historia que no se le podía haber ocurrido al guionista más perturbador. Este documental, estrenado el 6 de julio en Netflix, tiene todos los elementos de una película de terror, pero aquí los fantasmas o monstruos no asustan: lo hace una persona de carne y hueso, un hombre en apariencia común y corriente, quien podría ser tu vecino o alguien que espera en un paradero de buses o del tren. Esta cinta, basada en hechos reales, es tan espeluznante que, puesta en clave ficción, resultaría inverosímil.

Lo que parecía una investigación sobre un crimen, empezó a dar más luces de otros casos y de un inextricable misterio en torno a sus protagonistas. Se trata de un trabajo policial de décadas que, finalmente, se resuelve de manera conmovedora.

Nos referimos a “La niña de la foto” (“Girl in the Picture” en su idioma original), la película documental de Skye Borgman, directora de “Abducted in Plain Sight”, que ahonda en los secretos detrás de la muerte de Tonya Hughes, una joven de 20 años que supuestamente murió atropellada en una carretera de Oklahoma City.

¿DE QUÉ TRATA “LA NIÑA DE LA FOTO”?

Tonya Hughes aparece muerta en la carretera de Oklahoma City, en Estados Unidos, durante abril de 1990. Su muerte empezó a levantar sospechas porque no parecía haber sido por un atropello. Las heridas no correspondían a la gravedad de un impacto, el daño de su cuerpo tenía otro origen.

Las miradas, de inmediato, recayeron en su esposo, Clarence, quien sostenía y defendía la teoría del accidente vehicular y que luchaba por la tenencia del su hijo, Michael. Sin embargo, las contradicciones empezaron a desenredar el extraño caso de la joven bailarina de un club nocturno.

A partir de ese punto, los testimonios de sus compañeras de baile y de su entorno empezó a dar forma a la verdad detrás de la mentira que Clarence había tejido sobre el deceso de la joven. Ella ya había comentado a una amiga cercana de su miedo por su esposo, quien tenía un control agresivo, sobre todo con su hijo Michael, por quien la mujer no escapaba de su casa.

Las sospechas, la valentía de las otras mujeres para denunciar, lograron que la policía vaya detrás de quien sería el asesino. Sin embargo, “La niña de la foto” tiene muchísimos más giros e historias detrás de Tonya, quien en realidad mantuvo varias identidades por el macabro plan de quien, en un momento, también se presentó como su padre.

De esta manera, el documental de Netflix cuenta las indagaciones que, por décadas, dieron pie a esclarecer una historia de abuso sexual, secuestros, muertes y más crímenes bajo la sombría figura del hombre que, hasta el día de hoy, sigue encarcelado en Estados Unidos y que se convertirá en el monstruo de tus pesadillas tras ver la cinta basada en un hecho real.

Además, el gran trabajo de Borgman no solo radica de contar una historia insólita de manera notable, tanto temporalmente como con las versiones y palabras del entorno más cercano de la víctima, sino también en conseguir un desenlace conmovedor y, hasta cierto punto, reparador para la mujer que vivió poco pero dejó una estela de luz y esperanza para las personas que la conocieron e, incluso, para las que no pudieron tenerla cerca en vida.

FICHA TÉCNICA DE “LA NIÑA DE LA FOTO”

Título original: Girl in the Picture

Año: 2022

Duración: 101 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Skye Borgman

Guion: Jordan Peele

Música: Jimmy Stofer

Fotografía: Arlene Nelson y Michael Nelson

Género: Documental, true crimen

¿CÓMO VER “LA NIÑA DE LA FOTO”?

El documental “La niña de la foto” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta en la plataforma de streaming, de manera online, puedes darle click a este enlace.

