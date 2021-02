Desde que era muy pequeñita, Angélica Vale se ha forjado un nombre en el mundo artístico tanto como actriz de teatro, cine, televisión y web; así como comediante y cantante. Y aunque ha logrado papeles destacados por los cuales ha sido premiada, para ella no todo ha sido color de rosa en el medio.

A través de su canal de Youtube, la que fuera protagonista de “La fea más bella” recordó las malas experiencias que vivió cuando laboraba en una producción. “Me hacían la ‘ley del hielo’ en un trabajo”, comenzó diciendo sin especificar el nombre del proyecto o de las personas que la lastimaron.

La actriz contó que pese a los malos tratos, ella siguió. (Foto: Angélica Vale / Instagram)

“Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Yo decía: ‘¿Qué hago aquí?’”, manifestó la hija de la también actriz Angélica María, con quien estuvo tocando este tema en su programa web ‘Angelicales’.

Debido a esta situación, contó que no le gustaba ir a trabajar, pero como era profesional tenía que cumplir con todo. Sobre la incomodidad que sentía, toda la producción lo sabía. “Me preguntaban: ‘¿Estás cómoda en tu trabajo?’ y yo decía: ‘No, me choca venir’. ¿Cómo iba yo a estar cómoda? Y entonces ellos se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, ¿pero cómo iba a estar contenta si me trataban ‘re mal’, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? Ay no, no, horrible”.

Pero todo eso se acabó cuando se le presentó otra oportunidad laboral. “Todas esas personas que fueron conmigo así, después cuando se me dio lo de ‘La parodia’ me felicitaban mucho. ‘Ahora sí estás contenta, ahora sí estás feliz´[preguntaban] y yo les decía: ‘Ahora sí porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy en un programa en el que puedo imitar, en el que puedo echar relajo y hacer muchas cosas”.

Angélica Vale y Jaime Camil protagonizaron hace más de 10 años La fea más bella, versión mexicana de Yo soy Betty, la fea (Foto: Televisa)

“LA PARODIA” NO ERA LO QUE BUSCABA

Si bien, Vale agradeció por la oportunidad que se le presentó en ‘La parodia’, ella no estaba muy a gusto ahí, sobre todo al final de este programa televisivo mexicano y no precisamente por la mala vibra, sino por otros factores.

“Más que envidias y problemas ahí, lo que pasó fue que si desgraciadamente estamos en una carrera donde los hombres siguen manejando todo, entonces llegaba un momento en el que yo ya [me preguntaba] qué fue lo que pasó. [Por eso] al final de La parodia, yo ya decía: ‘Ya no más imito a Verónica Castro’. Está padrísimo, pero ya llevaba 5 años imitando a Verónica Castro’. Les dije póngame algo más y estaban haciendo la historia del mundo, pero si te fijas, esta historia era contada sólo por hombres. Todos eran hombres y yo casi no salía. Me costaba mucho trabajo porque seguimos viendo que a las mujeres no se les toma mucho en cuenta”, aseveró.