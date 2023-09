Continuando con las grandes producciones que atrapan al público, Netflix estrenará la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (“Love at First Sight” o “The Statistical Probability of Love at First Sight”, en inglés). El filme es uno de los más esperados de este 2023 debido a que relata una historia muy conmovedora que nadie se quiere perder. ¿Sabes de qué se trata?

Protagonizada por Haley Lu Richardson y Ben Hardy, la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” es una de las producciones más ambiciosas de los últimos tiempos.

El filme cuenta con la dirección de Vanessa Caswill y con el guión de Katie Lovejoy. La historia se basa en la novela “The statistical probability” de Jennifer E. Smith y que fue estrenada en el 2011.

Para suerte de muchos, la película llega al catálogo de Netflix y desde ya viene generando gran expectativa.

¿DE QUÉ TRATA “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

La película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” relata la historia de Hadley Sullivan, una joven de 17 años de edad que pierde su vuelo a Londres y queda atrapada en el aeropuerto internacional JFK.

Ella tenía que ir a la segunda boda de su padre, pero por el retraso aéreo hace que llegue tarde a la ceremonia. Una gran interrogante de la joven es saber quién es su madrastra.

Pero no todo es malo en el aeropuerto, pues allí conoce a un joven con quien entabla una amistad. Él es Oliver y viajan en el mismo vuelo, pero tras llegar a sus destinos ambos se separan quedando entristecidos el uno al otro. ¿Volverán a juntarse?

¿CUÁNDO INICIARON LAS GRABACIONES DEL FILME?

Fue en el 2020 cuando Haley Lu Richardson llegó a formar parte del elenco de la película. Al año siguiente, otros reconocidos actores se unieron a la producción y fue en febrero de 2021 cuado empezaron las grabaciones.

¿CÓMO VER “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

La película se estrena el viernes 15 de septiembre en Netflix. Desde entonces, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

FICHA TÉCNICA DE “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”

Título original: Love at First Sight

Love at First Sight Año: 2023

2023 Duración: 90 min.

90 min. País: Reino Unido

Reino Unido Dirección: Vanessa Caswill

Vanessa Caswill Guion: Katie Lovejoy

Katie Lovejoy Música: Paul Saunderson

Paul Saunderson Fotografía: Luke Bryant

Luke Bryant Compañía: Ace Entertainment

Ace Entertainment Distribuidora: Netflix

