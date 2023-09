La película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (en inglés: “Love at First Sight” o “The Statistical Probability of Love at First Sight”) de Vanessa Caswill es una de las grandes alternativas del catálogo de Netflix para quienes buscan una comedia romántica en la que el destino parece haber unido a dos almas gemelas. Está protagonizada por Haley Lu Richardson, Ben Hardy y un talentoso grupo de actores. ¿Quieres conocerlos a todos? En esta nota, te presentamos la guía de reparto (cast guide) del film.

El largometraje sigue la historia de Hadley y Oliver, dos desconocidos que tienen un encuentro casual en el aeropuerto y logran una conexión instantánea.

Así se lee en su sinopsis oficial: “Una larga noche juntos en el avión pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero al aterrizar en Heathrow, la pareja se separa y encontrarse en medio del caos parece imposible. Intervendrá el destino para transformar a estos compañeros de asiento en almas gemelas?”.

Vale precisar que este proyecto se basa en la novela homónima de Jennifer E. Smith, quien también escribió “Hola, adiós y todo lo que pasó”, otra obra que tuvo su adaptación en Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

1. Haley Lu Richardson como Hadley Sullivan

Hadley Sullivan es la protagonista femenina de la cinta, una joven estadounidense que ama la poesía y que está de camino de Nueva York a Londres para ver a su padre volver a casarse. Sin embargo, cuando pierde el vuelo, el destino le da la oportunidad de conocer a un chico muy apuesto.

La actriz que la interpreta es Haley Lu Richardson, quien demostró todo su talento en producciones como “The White Lotus 2″, “Columbus” y “Split”.

Haley Lu Richardson como Hadley Sullivan en la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (Foto: Netflix)

2. Ben Hardy como Oliver

Oliver es un británico especialista en estadística basada en datos. Es un apasionado por los números y, para su sorpresa, queda encantado al conocer a Hadley.

El actor que le da vida al personaje es Ben Hardy, famoso por sus papeles en “Bohemian Rhapsody”, “The Voyeurs” y “The Girl Before”.

Ben Hardy como Oliver en la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (Foto: Netflix)

3. Rob Delaney como Andrew

Andrew es el padre de Hadley y protagonista de la boda a la que la joven tiene la intención de asistir. Es interpretado por Rob Delaney, quien es parte de los repartos de “Black Mirror: Joan is Awful”, “Catastrophe” y “The School for Good and Evil”.

Rob Delaney como Andrew en la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (Foto: Netflix)

4. Sally Phillips como Tessa Jones

Sally Phillips le da vida a la madre de Oliver. Previamente, la actriz ha participado en las producciones “Bridget Jones’s Baby”, “Miranda” y “How to Please a Woman”.

Sally Phillips es una de las estrellas de la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (Foto: Netflix)

5. Jameela Jamil como la narradora

La narradora de la película de Netflix es Jameela Jamil, artista que tiene en su filmografía los títulos: “The Good Place”, “She-Hulk: Attorney at Law” y “How to Build a Girl”.

Jameela Jamil es la narradora de la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (Foto: AFP)

6. Dexter Fletcher como Val

Dexter Fletcher es el actor británico que interpreta a Val en la ficción. Entre sus proyectos destacados se encuentran: “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, “El sueño del mono loco” y “Terminal”.

Otros actores y personajes de “La probabilidad estadística del amor a primera vista”:

David Rubin como el Dr. Harrison Doyle

Tom Taylor como Luther Jones

Tracy Wiles como la señora O’Callaghan

Jessica Ransom como Bertie

Ibinabo Jack como Shanti

Jayda Eyles como la joven Hadley

Katrina Nare como Charlotte

¿CÓMO VER “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

La película se estrena el viernes 15 de septiembre en Netflix. Desde entonces, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

