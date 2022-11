La temporada 13 de “La que se avecina” aterrizará el viernes 18 de noviembre en Prime Video. La serie protagonizada por Jordi Sánchez y Nathalie Seseña llega con una nueva tanda de episodios cargados de novedades.

La comedia televisiva, producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films, podrá verse en exclusiva en Prime Video antes de su emisión en la señal de Telecinco donde se hará un estreno semanal cada viernes a partir del lunes 21 de noviembre.

“La que se avecina” regresa con la mayor parte de los rostros más queridos de la serie como Pablo Chiapella (Fuera de serie), Félix Gómez (Carlos, rey emperador), Carlos Areces (El Pueblo), Luis Merlo (El internado), Fernando Tejero (Modelo 77), entre otros. Sin embargo, esta vez el escenario es diferente. El mítico edificio de Mirador de Montepinar quedó atrás y ahora los vecinos se mudan al centro Contubernio 49. Aquí te contamos los detalles.

La temporada 13 de la serie “La que se avecina” podrá verse a través de Amazon Prime Video y Telecinco (Foto: Mediaset)

LA MUDANZA DE MIRADOR DE MONTEPINAR A CONTUBERNIO 49

La temporada anterior, los vecinos terminaron con las maletas en las manos tras haber sido víctimas de una injusta expropiación. Los personajes principales tienen que decir adiós el Mirador de Montepinar y abandonarlo.

Ahora los vecinos fijarán su residencia en un inmueble en el centro de la ciudad, situado en la calle Contubernio 49, donde convivirán con nuevos vecinos.

Nuestros personajes favoritos formarán parte de una comunidad de propietarios abanderada por una implacable presidenta que dirige con mano firme la comunidad, según señala Diez Minutos.

Los vecinos se trasladan a un inmueble en el centro de la ciudad, situado en la calle Contubernio 49 (Foto: Mediaset)

En la calle Contubernio 49, los vecinos vivirán todo tipo de aventuras y desventuras con el particular sentido del humor que les caracteriza a todos.

La nueva residencia es un edificio más señorial que tiene 11 viviendas divididas en dos zonas, lo que provocará una lucha de clases entre los vecinos.

Sin dudas, esta es una situación que no gustará a todos. Antonio Recio, por ejemplo, se muestra inconforme con los cambios: “No me gusta el centro. No me gusta”, afirma en uno de los adelantos de la comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero.

En ese sentido, te mostramos algunas imágenes del nuevo inmueble ubicado en la calle Contubernio 49 donde se desarrollará la temporada 13 de “La que se avecina”:

La nueva residencia es un edificio más señorial que tiene 11 viviendas divididas en dos zonas (Foto: Mediaset)

El nuevo lugar al que se mudan los vecinos está administrado por una implacable presidenta que dirige con mano firme la comunidad (Foto: Mediaset)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 13 DE “LA QUE SE AVECINA” EN AMAZON PRIME VIDEO?

La nueva temporada de “La que se avecina” podrá verse a través de Amazon Prime Video desde el viernes 18 de noviembre. Ese día se estrenarán los 3 primeros episodios de la reciente entrega de la producción, antes de su lanzamiento en señal abierta.

Los otros 5 capítulos se publicarán semanalmente, hasta la difusión del gran final de temporada el viernes 23 de diciembre.