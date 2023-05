“La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (“Queen Charlotte: A Bridgerton Story”) es uno de los estrenos más esperados de este mes en Netflix. Después del éxito de la serie sobre los amoríos en la alta sociedad inglesa, el spin-off sobre la juventud de la monarca promete encantarnos con una nueva historia de amor.

En la primera temporada de “Bridgerton”, vimos el romance entre Daphne y Simon Basset. Mientras que en la segunda entrega, vimos la relación de su hermano mayor, Anthony, y Kate Sharma.

La precuela del programa de televisión se estrenará en la plataforma de streaming el jueves 4 de mayo. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”

1. India Amarteifio como la joven reina Charlotte

En esta ocasión, veremos a la versión joven de Charlotte, poco antes de su boda con George y convertirse en la gobernante de Reino Unido. Aunque en “Bridgerton” los hemos visto muy enamorados, antes no tenía la misma posición sobre un matrimonio con un desconocido.

India Amarteifio es quién le dará vida al personaje. La actriz británica es conocida como Nora Randall en “The Midwich Cuckoos” y Lizzie Peach en “Sex Education”.

India Amarteifio es la protagonista en “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (Foto: Netflix)

2. Corey Mylchreest como el joven rey George III

En “Bridgerton”, lo que hemos visto del rey George es que sufría de Alzheimer y no distinguía el presente del pasado. Sin embargo, de joven, era un muchacho muy apuesto y caballeroso que tratará de conquistar a su futura esposa, Charlotte. Sin embargo, hay algo que mantiene en secreto.

Anteriormente, Corey Mylchreest interpretó a Adonis en un episodio de “Sandman” y luego tuvo un papel en un cortometraje llamado “Mars”.

3. Arsema Thomas como la joven Lady Danbury

Otro de los personajes que veremos en su versión de joven será Lady Danbury, la socialité que había albergado al Duque de Hastings en “Bridgerton”. En “La reina Charlotte”, será una de las damas de compañía de la futura monarca.

Arsema Thomas como la joven Lady Danbury en "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" (Foto: Netflix)

4. Connie Jenkins-Greig como la joven Violet Ledger

Recordarán al personaje de Violet como la madre de los Bridgerton, aunque en el spin-off la conoceremos cuando todavía no se había casado y llevaba el apellido Ledger. Connie Jenkins-Greig es conocida por sus papeles en “The Kid Who Would Be King” y “Solitary”.

5. Sam Clemmett como el joven Brimsley

Brimsley también es un divertido personaje que apareció en la serie original y era la mano derecha de la reina Charlotte. En el spin-off, vemos al sirviente real mucho más joven y conoceremos cómo establece su cercana relación con la monarca. Anteriormente, Sam Clemmett ha trabajado en títulos como “Cherry”, el drama de crimen de los hermanos Russo donde interpretó a Yuri.

Sam Clemmett como el joven Brimsley en "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" (Foto: Netflix)

Otros miembros del reparto de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”: