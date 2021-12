La segunda temporada de “La reina del flow” se emitió en Caracol TV desde el 26 de abril hasta el 10 de septiembre de 2021, y llegó a Netflix recién el pasado 17 de noviembre, pero los fanáticos de la exitosa telenovela colombiana, protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, ya preguntan por una tercera entrega.

En los primeros episodios del melodrama creado por Claudia Sánchez y Said Chamie, Yeimy Montoya, una talentosa compositora busca vengarse de Charly Flow y su tío Manín por encerrarla en prisión por diecisiete años y asesinar a su familia.

Mientras que en la segunda temporada de “La reina del flow”, tras algunos años de felicidad y tranquilidad, la vida de Yeimy se complica una vez más cuando el padre de su hijo consigue libertad condicional y un antiguo enemigo reaparece para aclarar cuentas pendientes.

Yeimy Montoya apuntando con un arma a Charly al final de la primera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV)

“LA REINA DEL FLOW”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es NO. Al menos, es lo que los creadores y protagonistas de la telenovela ganadora de un Emmy Internacional han señalado hasta el momento. No obstante, es posible que la presión de los fanáticos modifique el panorama.

De acuerdo con Carolina Ramírez, la actriz que interpreta a Yeimy Montoya, el programa ha llegado a su etapa final. Cuando una seguidora le pidió hacer más temporadas de “La reina del flow” como si fuera “Friends”, la actriz de 37 años respondió de manera tajante:

“‘Friends’ es una comedia. Este dramonón es inbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas”, indicó.

La primera temporada de “La reina del flow” le dio un cierre adecuado a la historia de lucha de Yeimy Montoya, ya que logró demostrar su inocencia, atrapó a los culpables de sus tragedias, recuperó a su hijo y dejó atrás su venganza y odio para empezar una nueva vida. Sin embargo, debido al éxito internacional de la telenovela, surgió una segunda entrega.

Para continuar el drama de Yeimy, fue necesario liberar a Charly y emprender su camino de redención, además, “revivieron” al villano de la primera temporada y reavivaron el odio de Yeimy por el padre de su hijo, lo que de alguna manera es un retroceso para la protagonista.

De hecho, la misma Carolina Ramírez no estaba de acuerdo con el final de “La reina del flow”. “Le habría cambiado muchas cosas, pero la historia no era mía Lo único que yo sabía era que Manín iba a revivir, pero nunca se me ocurrió en la vida que iban a resarcir a Charly”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram.

Por lo tanto, todo parece indicar que no habrá una tercera temporada de “La reina del flow”, así que lo único que los fanáticos podrían esperar es la segunda temporada de la adaptación mexicana, “La reina soy yo”.