Las más recientes adaptaciones live-action de Disney a sus propios clásicos animados no han tenido el éxito esperado. Algunos ejemplos son “Mulan” y “Pinocho”. Por ello, ahora los ojos están fijos en “La Sirenita” (“The Little Mermaid” en su idioma original), la cual tendrá algunos cambios físicos en los personajes. Aquí te contamos quiénes conforman el reparto de la película.

La cinta dirigida por el director de teatro, Rob Marshall, fue confirmada desde 2016, pero por diversos motivos, tomó mucho tiempo en realizarse, ya que empezaron a grabar en julio de 2021.

Sin embargo, el lanzamiento está a la vuelta de la esquina, ya que “La Sirenita” se estrenará el próximo 26 de mayo de 2023. Antes de continuar, mira aquí el avance.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA SIRENITA”

1. Halle Bailey as Ariel

Ariel es la protagonista de la clásica historia, en donde la joven sirena conoce a su príncipe azul, lo que la hace querer cambiar su cola por piernas y vivir entre los humanos.

“Ariel no tiene miedo de mostrar su fuerza y su pasión”, dijo Bailey a Variety sobre su versión de la princesa de Disney. “Hay tanto poder en todo lo que ella es y el hecho de que sea tan testaruda y esté dispuesta a ir por lo que quiere, creo, es más claro en esta película”.

Por su parte, Halle Bailey es conocida por formar parte del dúo “Chloe x Halle” junto a su hermana Chlöe Bailey. Además, tuvo el papel de Skyler Foster en la serie de comedia “Grown-ish”.

2. Jonah Hauer-King como Eric

Eric es un príncipe humano que conoce a Ariel cuando ella lo salva de morir ahogado. Después de interactuar un poco con ella, termina completamente enamorado y está convencido de que debe ser su esposa.

Jonah Andre Hauer-King, el actor que le da vida al personaje, ha protagonizado las películas “The Last Photograph” y “A Dog’s Way Home”.

Jonah Hauer-King como Eric en "La Sirenita" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

3. Melissa McCarthy como Úrsula

Úrsula es la antagonista de la historia de “La Sirenita”, pues es una bruja del mar que engaña a Ariel, haciéndola renunciar a su voz para convertirla en humana. Sin embargo, todo es parte de su plan para conquistar a Atlántica.

Melissa McCarthy es una conocida comediante que ha protagonizado decenas de populares películas como “Tammy”, “Bridesmaids”, “The Boss” y “Life of the Party”. También ha incursionado en papeles más dramáticos como “Can You Ever Forgive Me?”. Definitivamente, Úrsula será uno de los elementos más graciosos del largometraje.

El único vistazo de Melissa McCarthy como Úrsula en “The Little Mermaid” (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

4. Daveed Diggs como Sebastian

En la película animada original, Sebastian es uno de los personaje más divertidos, pues el cangrejo caribeño era uno de los aspectos más entretenidos. En esta ocasión, quien dará su voz para darle vida es Daveed Diggs, un actor y rapero estadounidense. Es conocido por sus roles principales en el musical “Hamilton” y la película “Blindspotting”.

5. Javier Bardem como el rey Tritón

Tritón es el rey de la Atlántica y padre sobreprotector de Ariel. Es particularmente reacio a los humanos, por lo que es incluso peor que su hija se enamorara de uno de ellos. Es interpretado por el actor español Javier Bardem. Recientemente, ha participado en películas como “Being the Ricardos”, “Dune”, “Mother!”, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, entre otras.

Otros miembros del reparto de “La sirenita” (2023):