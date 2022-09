Hace poco se estrenó la nueva versión de “Pinocho”, la cual ha sido muy criticada y tildada de “innecesaria”. Esta es otra de las apuestas de Disney por hacer live-actions de algunos de sus clásicos. A diferencia de “Cruella”, la historia de origen de la villana, la travesía del famoso niño de madera no ha tenido el mismo recibimiento.

De acuerdo con “Rotten Tomatoes”, la película dirigida por Robert Zemeckis tiene un 30% en el tomatometro y 38% en el puntaje de la audiencia. Esta mala crítica puede deberse a algunos cambios que se han hecho a la cinta o, por el contrario, al hecho de que no han hecho modificaciones sustanciales.

Recordemos que los remakes exitosos que ha realizado Disney no han contado la historia tal cual, sino que se han enfocado en los orígenes de ciertos personajes. Tal fue el caso de “Maléfica” y “Cruella”.

Por el contrario, las películas que han seguido la misma fórmula que “Pinocho”, la cual ha sido protagonizada por Tom Hanks, fueron “Mulán” y “El Rey León”, las cuales obtuvieron comentarios similares.

¿QUÉ HA SIDO CAMBIADO EN LA NUEVA VERSIÓN DE “PINOCHO”?

7. El pasado de Geppetto

La nueva versión de “Pinocho” ha tratado de arreglar ciertos huecos y elementos políticamente incorrectos que aparecieron en la película de 1940. Uno de ellos, fue agregar una historia en el pasado de Geppetto que explicara su anhelo por crear a un niño de madera.

Hay una escena en la que el personaje de Tom Hanks está construyendo a Pinocho, mientras también canta el tema “When he was here with me”, que se traduce en “Cuando él estaba aquí conmigo”. En un momento, el protagonista mira la fotografía de un pequeño, quien se presume fue el hijo que Geppetto perdió, aunque no se explica mucho más.

6. La hada es la que termina cantando el tema principal

Otro cambio que ha decidido hacer la nueva película es que el hada azul sea la que interprete la canción “When you wish upon a star”, la cual se volvió un clásico del estudio desde el estreno de la cinta original.

Sin embargo, en la versión antigua, es Pepe el Grillo quien canta el tema. Cabe mencionar que al principio de la película, sí se escucha una parte de la interpretación de Joseph Gordon Levitt, quien hace de la voz del grillo.

5. La isla del placer es más adecuada para niños

Uno de los aspectos más controvertidos de la película original fue el paso de Pinocho por la Isla del placer, la cual estaba repleta de elementos inadecuados para un público infantil como cigarros, alcohol y demás.

Por ello, Disney decidió cambiar esto a una versión más amigable que implicara placeres que los niños disfrutan, como caramelos, juegos y bebidas sin alcohol.

La Isla del Placer luce distinta en la nueva versión de "Pinocho" (Foto: Walt Disney Pictures)

4. Stromboli es mucho más malvado

La representación de Stromboli también es algo que ha sido cambiado en la nueva versión de Robert Zemeckis y, a nuestra consideración, para bien. El personaje, quien es el evidente villano de la historia, ha sido mostrado mucho más malévolo.

Esto ha sido logrado con ciertos elementos visuales, como su atuendo, el cual es mucho menos colorido que el de la cinta original. Además, en su oficina tiene colgados a varias marionetas rotas, lo que le da un aspecto mucho más sombrío.

3. Cómo se entera Pinocho de la situación de Geppetto

En la película original, Pinocho se entera que Geppetto, Figaro y Cleo están dentro de una ballena gigante gracias a una nota mágica que recibe. En contraste, la nueva versión utiliza a Sofía, una gaviota que habla, para informar al niño de madera sobre la situación.

2. Geppetto es el que se ahoga en lugar de Pinocho

Otro cambio significativo que han hecho en la nueva cinta es el personaje que termina ahogado. En lugar de ser Pinocho, lo cual no tiene mucho sentido porque es un niño de madera que no necesita respirar, hicieron que sea Geppetto el que sufra este destino.

Además, a lo largo de la película, el personaje de Tom Hanks ha tenido mucho más protagonismo, pues mostraron su intento desesperado de encontrar a su creación.

Geppetto es el que se ahoga al final de "Pinocho" (Foto: Walt Disney Pictures)

1. Pinocho no se convierte en un niño de verdad

La variación más grandes entre ambas versiones de “Pinocho” definitivamente fue el final. En la cinta original, luego de ahogarse, el pequeño revive como un niño de carne y hueso.

No obstante, en la cinta escrita por Chris Weitz y Robert Zemeckis, lo que se da a entender es que Pinocho no se convierte en un niño de verdad, aunque al final se muestran unas piernas que parecen reales.

Pese a la ambigüedad del final, el mensaje en este cambio sería que lo importante es lo que lleva uno dentro. Por ello, no es necesario perseguir ser o convertirse en algo que no son, pues, en el camino, puedes llegar a perderte.