La película “La sirenita” ya está disponible en las salas de cine alrededor del mundo. Como sabemos, esta es una adaptación live-action del cuento de Hans Christian Andersen y, al igual que la cinta animada de Disney, incluye llamativos números musicales.

Evidentemente, Halle Bailey es la protagonista de muchas de estas secuencias, al darle vida a Ariel en la ficción. No obstante, otros integrantes del elenco también fueron los intérpretes de destacadas composiciones.

Así, en una entrevista para el portal SensaCine, Javier Bardem confesó que el Rey Tritón tenía una canción en el largometraje. Sin embargo, esta fue eliminada del corte final del film. ¿Quieres conocer la razón? En las siguientes líneas, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ERA LA CANCIÓN QUE JAVIER BARDEM GRABÓ PARA EL LIVE-ACTION DE “LA SIRENITA”?

De acuerdo con el actor español, el tema que interpretaba su personaje se llama “Impossible Child” y fue compuesto por Alan Menken y Lin Manuel Miranda, los responsables de la banda sonora del proyecto.

La estrella reveló que era “una canción de rock ópera” que sí llegó a filmar como parte de la cinta: “Está grabada. La rodamos durante dos días y el metraje es precioso. Yo lo he visto”, manifestó.

¿POR QUÉ ESTA CANCIÓN DE JAVIER BARDEM NO APARECIÓ EN EL LIVE-ACTION DE “LA SIRENITA”?

Lamentablemente, la composición fue descartada por el director Rob Marshall debido a que revelaba parte del emotivo desenlace de la producción y mostraba un lado del padre de Ariel que no era conveniente presentar aún.

“La canción sería un poquito ‘spoiler’ de lo que es el final de la película, del final emotivo de esta película, que es muy especial. Si se hubiese puesto la canción en el lugar donde iba a ir, hubiese mostrado una parte vulnerable del Rey, del personaje, que a lo mejor no hacía bien verla en ese momento para entenderla al final. Yo, aunque me dio mucha pena, entendí por qué no la puso”, señaló el histrión.

Vale precisar que el hecho de interpretar una canción en la cinta fue uno de los motivos por los que Javier Bardem aceptó ser parte del proyecto, tal como afirmó en la referida entrevista.

“Cuando me enteré de que Rob Marshall lo iba a hacer le envié un mensaje diciéndole que si el Rey Tritón tenía acento español que yo estaría encantado y me dijo ‘Justamente te iba a llamar hoy para ofrecértelo’ (...) Dije: ‘Claro que sí, yo quiero ser parte de esto, me parece una oportunidad maravillosa’. Además era mi primera canción, era la primera vez que cantaba una canción en una película”, puntualizó.

Javier Bardem es uno de los más exitosos actores españoles en la actualidad (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿CÓMO SE PUEDE ESCUCHAR LA CANCIÓN DE JAVIER BARDEM QUE NO SALIÓ EN “LA SIRENITA”?

Para alegría de los fans del artista, el actor confirmó que “Impossible Child” podrá escucharse cuando “The Little Mermaid” (2023) llegue a la plataforma de streaming Disney Plus.

Según el ganador del Óscar, el tema será parte de los extras de la cinta, en los que usualmente se incluyen diversas escenas eliminadas, los detrás de cámaras de las producciones y diálogos con parte del elenco.